Народный праздник 31 января известен под названиями Никита Печерский, Афанасий Ломонос, Афанасьев день.

Православная церковь Украины 31 января по новому стилю чтит память священномученика и затворника Никиты Киево-Печерского, а также бессребреников Кира, Иоанна, Афанасии, Евдокии и Феоктисты. По старому стилю 31 января чтили греческого свято Афанасия Великого.

Покровитель этого дня Никита Печерский в народе считался защитником от пожара и молний. Ему молились с просьбой защитить жилье от пожара и попадания молнии, а также просили его вылечить глазные болезни и улучшить зрение. Этот народный праздник считается удачным для лечения болезней глаз.

В давние времена этот день считался опасным из-за морозной и очень непредсказуемой погоды, сильных морозов и мощных ветров. В праздник 31 января наши предки старались без необходимости не выходить из дома и не отправляться в далекую поездку. Люди боялись заблудиться или заболеть в дороге.

Видео дня

В народный праздник 31 января люди старались не ссориться с колдунами, ведьмами и другими людьми с магическими способностями. Опасались, что в этот день они могут удачно наложить любой темный ритуал вроде сглаза или порчи. Своих недругов также старались не злить.

Крестьяне в последний день января обходили погреба, амбары и сараи, и смотрели, сколько припасов осталось до конца зимы. Если запасы корма и соломы уже заканчивались, то ездили на рынок за новыми, а домашнему скоту урезали норму корма.

31 января - удачный день для налаживания хороших отношений с семьей. Эту дату по возможности стоит провести вместе с родными. Также дата счастливая для свадьбы. У украинцев в этот период продолжался свадебный сезон.

31 января - знак Зодиака

Рожденные 31 января люди по знаку Зодиака - Водолеи. Именинники 31 января смелые, самоотверженные и независимые. Очень не любят, когда ими командуют. Мало рассказывают о себе и скрывают личную жизнь. Рожденные 31 января люди редко делятся своими переживания и тревогами, поскольку не любят, когда их жалеют.

Что нельзя делать 31 января

Эта дата в народе считается опасной из-за повышения риска ссор и конфликтов. В этот день люди часто ругаются и вспоминают старые обиды. Если не хотите разругаться с близкими, то не стоит в этот день участвовать в конфликтах.

Без большой необходимости не стоит выходить из дома и отправляться в поездку.

Крестить мальчика в этот день - к проблемам с его мужским здоровьем в будущем.

Не лучший день для переезда. По приметам, старые проблемы и болезни переберутся на новое жилье.

Не стоит рассказывать незнакомцам и малознакомым людям о своём доходе, крупных покупках, повышении на работе, иначе завистники могут обокрасть или испортить репутацию.

Приметы погоды 31 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на водоемах не видно льда, то весна будет ранней.

Оттепель в этот день предвещает дождливое лето и плохой урожай картошки.

Метель и вьюга предвещают позднюю весну.

Ночь ясная - к солнечному и малоснежному февралю.

Дрова плохо горят и шипят - скоро потеплеет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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