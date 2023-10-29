Народный праздник 30 октября известен под названиями Зиновий и Зиновия, Синичкин день, Осия Колесник.

Православная церковь Украины 30 октября по новому стилю чтит память и епископа Зиновия Егейского и его сестры Зиновии, священномученика Маркиана Сиркузского, а также апостолов от 70-ти Марка, Тертия, Артемия и Юста. По старому стилю 30 октября церковь чтила святого пророка Осия.

Наши предки в народный праздник 30 октября поздравляли рыбаков и охотников. Дата считается удачной для соответствующий занятий, а также для сбора грибов в лесу. В целом наши предки старались проводить этот день на свежем воздухе. На ужин готовили блюда из того, что получилось добыть - рыбы, мяса и грибов.

В праздник 30 октября люди приветствовали синичек, которые примерно в этот период прилетали на зимовку в Украину. Птиц подкармливали и делали для них кормушки. Если синица прилетела во двор или в сад, то это считалось очень хорошей приметой.

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Крестьяне в этот народный праздник осматривали телеги и другой транспорт с колесами, чистили и чинили его, смазывали маслом. В северных областях телеги уже меняли на сани. Люди верили, что если в этот день хозяин позаботится о транспорте, то в следующем году проблем на дороге никогда не будет.

30 октября издавна считается удачной датой для любовных дел, свиданий и признаний, а также для свадьбы.

30 октября - знак Зодиака

Рожденный 30 октября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня трудолюбивые и организованные. У них всё заранее распланировано и во всем царит порядок. Они точно знают, чего хотят от жизни. У рожденных 30 октября людей есть талант к быстрому налаживанию работы любого коллектива. Знакомые их уважают и немного побаиваются.

Что нельзя делать 30 октября

В этот день нельзя обижать птиц, ругаться и кричать на них, прогонять, бросаться предметами. Запрещено резать на мясо домашнюю птицу.

Не стоит начинать новые дела и браться за новые проекты - всё новое в эту дату обречено на провал. А если есть давние дела, то лучше их в эту дату закончить, иначе они надолго затянутся.

Не стоит в этот день делиться радостными новостями, рассказывать о достижениях и новых покупках малознакомым и незнакомым людям. Повышается вероятность стать жертвой сглаза из-за завистников.

Не стоит в этот день бездельничать и лениться.

Избегайте ссор и ругани в этот день, не вспоминайте старые обиды и не говорите грубости близким людям. Если поссориться 30 октября, то отношения испортятся надолго.

Нельзя выбрасывать остатки еды - лучше отдайте их домашним животным или птицам.

Приметы погоды 30 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Коты крепко спят весь день - к потеплению.

Солнце заволокло тучами - к дождю.

Ночью ярко светит луна и не видно туч - к похолоданию.

Если вокруг солнца появились круги, то надвигается буря.

Слышно пение птиц 30 октября - к поздней зиме.

Если прилетело много синиц, то близится похолодание.

Птицы нахохлились и мало двигаются - к ухудшению погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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