Народный праздник 30 ноября известен под названиями Андрей Первозванный, Андрей Зимний, Андреев день, Калита, Григорий Зимоуказатель.

Православная церковь Украины 30 ноября по новому стилю чтит память одного из двенадцати апостолов и ученика Иисуса Христа Андрея Первозванного. Существует легенда, по которой апостол при жизни посетил место, где в будущем построят Киев, и сказал, что на этом месте воздвигнут великий город. В месте, где стоял апостол, построили Андреевскую церковь.

Этот народный праздник называли Андрей Зимний. Апостола Андрея считали покровителем мужчин и мужского здоровья, счастливой семейной жизни, моряков.

Также украинцы Андреев день называли Калита. Пышнее всего праздновали Калиту на Полесье. Молодежь в праздник 30 ноября проводила Калитянские вечорницы. Девушки в этот день пекли обрядовые коржики в форме колеса и подвешивали на потолке, а парни пытались откусить кусок без рук. Мальчиков в этот день посвящали в юноши, после чего они могли свататься и принимались в мужскую компанию.

Видео дня

Широко распространены в народный праздник 30 ноября были Андреевские гадания. Девушки собирались вместе с подругами и гадали на суженых и на свадьбу. Некоторые люди верили, что в ночь с 29 на 30 ноября девице может присниться суженый.

В День Андрея Первозванного наши предки подходили к колодцам и слушали воду в них. Если вода в колодце спокойная и не шумит, то ожидали теплую и малоснежную зиму. А если слышно было гул и шум, то зима будет суровой.

В Карпатах и Прикарпатье Андреев день считался опасной датой, когда по земле разгуливает нечистая сила и вредит домашнему скоту. Коров, овец и лошадей в этот день выпасаться не выпускали и без присмотра надолго не оставляли.

По старому стилю 30 ноября церковь чтила Григория Чудотворца – святителя, богослова и епископа Неокесарийского. Дети в этот день катались на санях.

30 ноября - знак Зодиака

Рожденный 30 ноября человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня по характеру очень талантливые и трудолюбивые. Они готовы свернуть горы для достижения своих целей. Это добрые и эмпатичные, но при этом надменные люди. Они часто не воспринимают всерьез родных и близких. Способны к длительной концентрации.

Что нельзя делать 30 ноября

В этот день не стоит прислушиваться к разговорам, сплетням и новостям - скорее всего, это просто выдумки.

С Андреева дня до Крещения наступает запрет на все виды ткаческих работ.

Нельзя выбрасывать остатки еды и хлеба в мусорное ведро - лучше отдайте их животным.

Запрещено в этот день пить спиртные напитки.

Приметы погоды 30 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясный и морозный день предвещает богатый урожай в следующем году.

Если реки и озера покрылись льдом, то декабрь будет холодным.

Чем ниже плывут облака, тем холоднее будет в ближайшие дни.

Выпавший в Андреев день снег пролежит до самого апреля.

Если в доме пропали мухи и комары, то больше в этом году теплых дней не будет.

Утренний туман предвещает потепление.

Если 30 ноября потеплело, то в декабре будет много теплых дней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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