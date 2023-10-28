Народный праздник 29 октября известен под названиями Аврамий Овчар, Анастасия Овечница, Лонгин Сотник, Лонгин Вратник.

Православная церковь Украины 29 октября по новому стилю чтит память преподобномученицы Анастасии Римлянки и преподобного Аврамия Затворника, а также его племянницы Марии. По старому стилю в этот день чтят мученика Лонгина Сотника из Каппадокии.

В День Анастасии мужчины стригли овечек, а женщины изготовляли одежду из из шерсти. Святая Анастасия считается покровительницей прядения. В этот народный праздник наши предки делали носки, жилетки и шапки. Овечьих пастухов чествовали выпивкой и пирогами. Не забывали также заботиться об овцах и баранах: мыли их, вкусно кормили и чистили копыта.

Также в народный праздник 29 октября перебирали одежду. Летнюю одежду окончательно прятали в сундуки, а теплую доставали. Изношенную и старую одежду относили в церковь, а совсем негодную сжигали.

Видео дня

Праздник 29 октября считается удачным для излечение любых глазных болезней и проведения операций на глазах.

29 октября - знак Зодиака

Рожденный 29 октября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня отличаются твердостью и непоколебимостью характера. Они очень властные и не терпят непокорства. Они способны найти решение даже самой сложной ситуации. Не дают себя обидеть и могут за себя постоять. У именинников 29 октября большая сила воли.

Что нельзя делать 29 октября

В этот день нельзя оставлять детей одних без присмотра.

Повышается вероятность ссор и конфликтов. Не стоит в эту дату спорить с близкими, вспоминать старые обиды и обвинять родных.

Запрещено в этот день забивать овец и коз на мясо.

Девушкам не стоит гадать на любовь, иначе в отношениях не будет счастья.

У этого дня плохая энергетика - повышается вероятность обмана и мошенничества. Не рекомендуется планировать на этот день важные дела, совершать крупные покупки и доверять малознакомым людям.

Приметы погоды 29 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Голубое небо с мелкими облаками в этот день к ясной и морозной погоде.

Домашние птицы начали много линять - к потеплению.

Иней на траве и на деревьях предвещает потепление.

Дождь, который пошел утром, быстро закончится, а начавшийся вечером продлится долго.

Ясное ночное небо предвещает улучшение погоды.

Тучи плывут против ветра - к дождю.

Южный ветер предвещает длительное ухудшение погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны

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