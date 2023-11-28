Народный праздник 29 ноября известен под названиями Парамон Зимоуказатель, Парамонов день, Матвеев день.

Православная церковь Украины 29 ноября по новому стилю чтит память мученика Парамона и еще 370-ти мучеников, которых казнили язычники, а также преподобного Акакия Синайского и преподобного Нектария из Киево-Печерской лавры. По старому стилю в этот день чтили евангелиста и одного из двенадцати апостолов Левия Матвея.

В народный праздник 29 ноября наши предки топили печь и проверяли запас дров на зиму, а при необходимости докупали древесину. В украинской печи готовили блюда, пекли хлеб, изготовляли посуду, сушили грибы, огородину и ягоды на Святой вечер. За печью старались ухаживать и регулярно её чистить, иначе в ней, по поверьям, может поселиться нечисть.

В день Парамона существовал ритуал на везение и счастье. В этот народный праздник ходили к соседям и просили одолжить какую-то мелочь вроде яйца и луковицы. Верили, что после такого человек весь следующий год будет везучим.

Видео дня

В праздник 29 ноября люди старались прислушиваться к советам родных и друзей. Считалось, что в эту дату люди становятся мудрее и могут принимать дальновидные решения. А вот для заработка и покупок день считается неудачным.

Также день считался опасным для здоровья, поскольку в эту дату обычно дули сильные холодные ветра и шел мокрый снег. Из-за сквозняка и мокрых ног люди часто болели. Обычно в эту дату народ оставался дома. Мужчины занимались утеплением дома и засолкой сала, а женщины посвящали день рукоделию.

29 ноября - знак Зодиака

Рожденный 29 ноября человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня сильные духом и очень стойкие. Они всегда добиваются желаемого и не успокаиваются, пока не достигнут цели. Имеют способность вовлекать близких в свои увлечения и вдохновлять других. Их главным недостатком является вспыльчивость и обидчивость.

Что нельзя делать 29 ноября

Не разговаривайте с человеком через порог в этот день, иначе поссоритесь в будущем.

Неудачный день для денежных дел. Лучше воздержаться от крупных и необдуманных покупок.

Не стоит в эту дату игнорировать советы близких и друзей - они могут вам пригодиться.

Беременным в этот день нельзя есть ягоды.

Приметы погоды 29 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в этот день идет снег, то скоро начнутся сильные метели.

Ветреная погода предвещает холодную и снежную зиму, дождливая - теплую и сырую зиму.

Гололед на дорогах предвещает морозную, но малоснежную зиму.

Чем теплее погода в этот день, тем холоднее будет зима.

Если с березы ещё не опали все листья, то в декабре будет много теплых дней.

Облака низко плывут - к морозам.

Если с утра пошел снег, то до самого Дня святого Николая (6 декабря) будут снегопады.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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