В эту дату отмечается День гадания на ромашках и Всемирный день здорового пищеварения.

Праздник 29 мая - День гадания на ромашках, Всемирный день здорового пищеварения, День табачного дыма, Всемирный день выдры, День конца средневековья, Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, Всемирный день социальных коммуникаций, Всемирный день миротворцев ООН.

29 мая - 149-й день года (150-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 216 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украины

29 мая праздник отмечается в разных странах - посмотрите, что именно и где отмечают:

Видео дня

День Висконсина, День штата Род-Айленд, День скрепки, День петуха с вином, День шлепок, День здоровья пожилых людей, День бисквита - США .

. День пожилых людей - Индонезия, Венесуэла.

День "Считай каждый киловатт" - Канада .

. День чернильного орешка - Великобритания .

. День республики - Непал .

. День ветеранов - Швеция .

. День армии - Аргентина .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны отмечают День топографической службы Вооруженных Сил.

Важные события в истории 29 мая

1790 - Род-Айленд последней из начальных 13 колоний принимает Конституцию США.

1810 - Аргентина: вынесен декрет о создании национальных вооружённых сил, которые "обеспечат защиту и самоопределение аргентинского народа и территориальную целостность".

1848 - Висконсин становится штатом США.

1900 - компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор" (позднее так станут называть все эскалаторы).

1919 - наблюдения полного затмения Солнца, проведённые Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

1947 - индийское учредительное собрание запретило касту "неприкасаемых".

1959 - верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксёрских поединков между представителями разных рас.

1965 - основан Донецкий национальный университет.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 29 мая праздник под названием день памяти мученицы Феодосии девы, Тирской. По старому стилю христиане празднуют день памяти Феодора Освященного. Вне зависимости от календаря 29 мая - праздник "Преполовение Пятидесятницы".

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 29 мая

В старину считалось, что надевать 29 мая одежду красного цвета - к беде и несчастьям. Также нельзя было сегодня оставлять на тарелке еду, это может привести к нищете в семье.

Народные приметы о погоде 29 мая:

собака высовывает язык, лежа на полу - к солнечным дням;

прошел дождь, но нет бабочек - скоро он пойдет снова;

цветет рябина - теплая погода сохранится надолго.

Наши предки верили в приметы, которые объявляли 29 мая лучшим днем для подготовки к свадьбе. Считалось, что молодожены, которые в эту дату будут хлопотать о будущей помолвке, долго проживут вместе. Также можно было в этот день варить кашу и кормить ею всю семью - считалось, что такой ритуал укрепляет здоровье.

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