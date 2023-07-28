Народный праздник 29 июля известен под названиями Финогеев день, Финогеевы зажинки.

29 июля церковь чтит память священномученика Афиногена и десяти его учеников.

В этот народный праздник обычно стоит жаркая и солнечная погода, но ночи уже становятся прохладными и постепенно удлиняются. Для конца июля характерны большие перепады температур между ночью и днем, из-за чего у многих людей ухудшается самочувствие.

По поверью, с 29 июля птицы умолкают, поскольку у них появляются птенцы и самцам уже не нужно завлекать самок. Если же пение птиц ещё слышно после этой даты, то это считали приметой неурожая и суровой зимы.

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Праздник 29 июля считается опасным, если проводить его на природе. В этот день наши предки не ходили в лес, не собирали грибы и не рубили дрова, поскольку боялись столкнуться с агрессивными животным и со злыми силами природы.

Крестьяне посвящали народный праздник 29 июля работе в поле. Наши предки старались собрать все сено до середины августа, когда начнется период дождей. Работали на поле все жители села, от детей до стариков. Каждый старался помочь соседям, потому что понимал, что тогда и соседи ему помогут.

Первый собранный сноп сена украшали лентами и полевыми цветами, и прятали в недоступном месте. Его доставали только на Покрову Пресвятой Богородицы и кормили им домашний скот, считая, что такое сено принесет животным крепкое здоровье.

В этот день считалось удачной приметой найти колосок с большим количеством зерен. Такой колос несли домой и хранили до следующей весны, пока не придет время заново засевать поле. При посеве зерна из этого колоска бросали в землю, чтобы урожай был хорошим.

29 июля - день с хорошей семейной энергетикой. В эту дату рекомендуется встретиться с родными, поужинать вместе с семьей, поделиться интересными историями и секретами. Тогда в семье будет мир и согласие. Это хороший день для налаживания отношений со свекрами или тестями.

Рожденные 29 июля по знаку Зодиака - Львы. Они очень умные и проницательные. Всегда поступают вдумчиво. Очень экономные в деньгах, долго обдумывают каждую покупку. Любят качественные и практичные вещи. Именинники 29 июля в основном имеют аналитический склад ума. Стараются вести здоровый образ жизни.

Что нельзя делать 29 июля

В этот день нельзя ходить в лес, на речку, в дикие и безлюдные места, особенно в одиночку. Нечисть может заманить человека в место, из которого будет трудно выбраться. Не стоит сегодня собирать дикие ягоды, ходить на рыбалку и на охоту.

К природе в эту дату нужно относиться уважительно. Категорически запрещено мусорить, материться, громко слушать музыку в зеленых местах.

Неудачный день для поездок, путешествий, командировок и переездов.

Не подметайте пол и не выносите мусор сегодня, иначе можете вынести из дома счастье и удачу.

Не срывайте негативные эмоции на других людях, иначе весь негатив вернется к вам вдвойне. Также не стоит в эту дату желать знакомым плохого, обсуждать их за спиной и завидовать, иначе всё плохое перейдет на вас.

Приметы погоды 29 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если у моркови поникла ботва, то скоро пойдет дождь.

Дождь в этот день - плохая примета, которая предвещает мокрый август и гниение сена.

Если вечером перед заходом солнца облака пожелтели, то завтра будет дождь.

Небо покрылось облаками, но пчелы и бабочки продолжают летать - дождя не будет.

Приметами богатого урожая в этот день считаются град и радуга.

Если роса на траве не высыхает аж до полудня, то наступит сильная жара.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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