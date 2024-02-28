Народный праздник 29 февраля известен под названиями Касьян Високосный, Касьянов день, Касьян-завистливый, последний день зимы.

Православная церковь Украины 29 февраля по новому стилю почитает монаха и богослова преподобного Касьяна Рымлянина. Праздник 29 февраля бывает лишь раз в 4 года, в том числе и в високосный год 2024. В не високосные года Касьянов день переносится на 28 февраля.

Високосные года издавна имеют дурную славу, а народный праздник 29 февраля считался несчастливым и опасным. Без необходимости люди старались не выходить из дома до захода солнца. Также на улицу не выпускали домашний скот, чтобы животные не заболели. А если в хлеву были телята или ягнята, то к ним 29 февраля никого не пускали.

Покровителя этого дня преподобного Касьяна украинцы представляли суровым и злопамятным человеком. Опасались, что если в этот день совершить злой или недостойный поступок, то позднее святой Касьян отомстит и нашлет беду.

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Сегодня последний день зимы. Украинцы в этот народный праздник усиленно готовились к весне - чинили садовый инвентарь, покупали и проращивали семена, высаживали рассаду овощей и цветов. Готовились встречать новый год, который в Киевской Руси отмечался 1 марта.

Праздник сегодня считается неудачным для важных дел, больших покупок и любых начинаний. Это несчастливая дата для свадьбы.

29 февраля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рыбы. Рожденные 29 февраля в народе считаются несчастливыми. По приметам, у них будет непростая жизнь и слабое здоровье. Впрочем, это обычное суеверие, не подтвержденное статистикой. В не високосные года такие люди отмечают день рождения 28 февраля или 1 марта.

Что нельзя делать 29 февраля

Без большой необходимости в этот день не стоит выходить из дома.

Нельзя никому мстить, пакостить, завидовать, распускать слухи и сплетни. За недостойные поступки в этот день человек будет наказан.

Не стоит впускать в дом незнакомцев.

Не планируйте важных дел и долгосрочных проектов на сегодняшний день. Не лучшая дата для переезда и трудоустройства.

Приметы погоды 29 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Туман или снег в этот день предвещают хороший урожай.

Если в течение недели до 29 февраля не было морозов, то больше заморозков не будет.

Какой последний день зимы - таким март будет.

Сильный ветер предвещает оттепель.

Если день солнечный, то весна будет ранней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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