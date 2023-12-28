Православная церковь Украины 29 декабря по новому стилю чтит память 14 тысяч новорожденных, которых убил царь Ирод в Вифлееме, пытаясь убить новорожденного Иисуса. Однако ангелы заранее предупредили Деву Марию о намерениях Ирода, и она с младенцем Иисусом сбежала в Египет. По старому стилю 29 декабря церковь чтила ветхозаветного пророка Аггея.
Народный праздник 29 декабря считается одним из самых страшных и трагичных дней в году. Погибшие от рук царя Ирода младенцы почитаются как первые мученики, погибшие за христианство. В давние времена в этот день на землю опускались самые сильные морозы.
Этот день издавна считается опасным из-за разгула нечисти. Наши предки старались не выходить из дома без большой необходимости. В эту дату сидели дома, ожидали улучшения погоды и наступления тепла.
В праздник 29 декабря опасались за здоровье и благополучие детей. Опасались, что нечисть может навредить ребенка или наслать на него лихорадку. Ребенка не оставляли без присмотра и не отпускали играть на улицу без взрослых. Грудным детям для защиты от злых сил клали в колыбель цветок чертополоха. Также за благополучие и крепкое здоровье детворы молились в церкви.
У украинской молодежи в этот день продолжался период Святок. На Святки было принято ходить в гости с угощениями и нести пироги крестным, а также ходить по домам соседей с колядками и песнями. Девушки в этот народный праздник собирались у старшей подруги, занимались рукоделием и гаданиями, обменивались сплетнями.
29 декабря - знак Зодиака
Рожденный 29 декабря человек по знаку Зодиака - Козерог. У именинников этого дня практичный и приземленный характер. Они всегда знают, чего хотят добиться в жизни, и мудры не по годам. Отличаются упорством и трудолюбием. У рожденных 29 декабря людей непростой и обидчивый характер, но они признают свои недостатки.
Что нельзя делать 29 декабря
Не стоит выходить из дома без большой необходимости.
29 декабря не оставляйте детей без присмотра, не бейте ребенка и не ругайте его матом, не оставляйте под присмотром незнакомцев. После наступления темноты нельзя выпускать ребенка на улицу без сопровождения взрослых.
Нельзя резать птицу на мясо в этот день.
Приметы погоды 29 декабря
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если ветки деревьев укрыты инеем, то до Нового года потеплеет.
- 29 декабря ударил мороз - похолодание продлится до Крещения.
- Если в этот день резко ухудшилась погода, то зима будет затяжной, а весна - холодной.
- Реки и озера не тронул лёд - мороза в ближайшие дни не будет.
- Снег падает и сразу тает - к потеплению.
- Ночью видно много звезд - грядет мороз и сильный ветер.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.