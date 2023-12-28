Народный праздник 29 декабря известен под названиями Страшной день, Аггей Зимоуказчик, Аггей Инесей, Агеев день.

Православная церковь Украины 29 декабря по новому стилю чтит память 14 тысяч новорожденных, которых убил царь Ирод в Вифлееме, пытаясь убить новорожденного Иисуса. Однако ангелы заранее предупредили Деву Марию о намерениях Ирода, и она с младенцем Иисусом сбежала в Египет. По старому стилю 29 декабря церковь чтила ветхозаветного пророка Аггея.

Народный праздник 29 декабря считается одним из самых страшных и трагичных дней в году. Погибшие от рук царя Ирода младенцы почитаются как первые мученики, погибшие за христианство. В давние времена в этот день на землю опускались самые сильные морозы.

Этот день издавна считается опасным из-за разгула нечисти. Наши предки старались не выходить из дома без большой необходимости. В эту дату сидели дома, ожидали улучшения погоды и наступления тепла.

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В праздник 29 декабря опасались за здоровье и благополучие детей. Опасались, что нечисть может навредить ребенка или наслать на него лихорадку. Ребенка не оставляли без присмотра и не отпускали играть на улицу без взрослых. Грудным детям для защиты от злых сил клали в колыбель цветок чертополоха. Также за благополучие и крепкое здоровье детворы молились в церкви.

У украинской молодежи в этот день продолжался период Святок. На Святки было принято ходить в гости с угощениями и нести пироги крестным, а также ходить по домам соседей с колядками и песнями. Девушки в этот народный праздник собирались у старшей подруги, занимались рукоделием и гаданиями, обменивались сплетнями.

29 декабря - знак Зодиака

Рожденный 29 декабря человек по знаку Зодиака - Козерог. У именинников этого дня практичный и приземленный характер. Они всегда знают, чего хотят добиться в жизни, и мудры не по годам. Отличаются упорством и трудолюбием. У рожденных 29 декабря людей непростой и обидчивый характер, но они признают свои недостатки.

Что нельзя делать 29 декабря

Не стоит выходить из дома без большой необходимости.

29 декабря не оставляйте детей без присмотра, не бейте ребенка и не ругайте его матом, не оставляйте под присмотром незнакомцев. После наступления темноты нельзя выпускать ребенка на улицу без сопровождения взрослых.

Нельзя резать птицу на мясо в этот день.

Приметы погоды 29 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если ветки деревьев укрыты инеем, то до Нового года потеплеет.

29 декабря ударил мороз - похолодание продлится до Крещения.

Если в этот день резко ухудшилась погода, то зима будет затяжной, а весна - холодной.

Реки и озера не тронул лёд - мороза в ближайшие дни не будет.

Снег падает и сразу тает - к потеплению.

Ночью видно много звезд - грядет мороз и сильный ветер.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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