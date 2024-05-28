В эту дату отмечается День рождения майонеза и День брюнеток.

Праздник 28 мая - День рождения майонеза, День брюнеток, День любимой части тела, Всемирный день борьбы с голодом, Международный день защиты женского здоровья, День менструальной гигиены, Всемирный день красного волка, День "Международной амнистии".

28 мая - 148-й день года (149-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 217 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

28 мая праздник отмечается в разных уголках земного шара - посмотрите, что и где встречают в эту дату:

Видео дня

День американского журавля, День грудинки, День гамбургера - США .

. День республики - Азербайджан, Непал .

. День первой республики, День памяти святой Гаянэ - Армения .

. День вооруженных сил - Хорватия .

. День национального флага - Филиппины .

. День величия - Пакистан .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает Всеукраинский день краеведения.

Важные события в истории 28 мая

1742 - в Лондоне сооружён первый крытый плавательный бассейн.

1763 - в Киеве открыта школа по обучению живописи.

1830 - президент США Эндрю Джексон подписал Закон о переселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году; некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путём и обратились в высший федеральный суд, который, однако, подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены конституцией.

1863 - в Бостоне создан первый в Америке полк, состоящий только из чернокожих солдат.

1918 - провозглашение независимости Армении, провозглашение независимости Азербайджана и образования Азербайджанской Демократической Республики.

1935 - первый полёт опытного образца немецкого истребителя Messerschmitt Bf.109 - самого массового истребителя Второй мировой войны.

1957 - в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки - призы "Грэмми".

1961 - последний рейс поезда "Восточный экспресс" из Парижа в Бухарест; он действовал в течение 78 лет.

1970 - в Западной Германии впервые осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

1976 - фильм Мартина Скорсезе "Таксист" удостоен "Золотой пальмовой ветви" в Каннах.

1982 - возобновил свои рейсы "Восточный экспресс".

1985 - футбольная команда "Динамо" (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.

1999 - после 15 лет споров в Канаде принят закон, по которому возраст наступления уголовной ответственности для подростков снижен с 16 до 14 лет.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю ПЦУ верующие отмечают 28 мая праздник церковный - преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Елладия епископа. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвятитeля Иcaии Ρocтoвcкoго, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Пaxoмия Вeликoгo и Дeнь пaмяти cвятoгo блaгoвepнoгo цapeвичa Димитpия Угличcкoгo и Мocкoвcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 мая

В этот день, 28 мая, наши предки высаживали огурцы, которые потом планировали консервировать. Приметы гласят, что овощи, посаженные в этот день, будут крупными, хрустящими и сладкими. Также 28 мая можно пойти на рыбалку - улов будет хорошим. Если сегодня убрать в доме и помочь нуждающимся, удача придет к вам.

Народные приметы о погоде 28 мая:

тепло на Пахома - лето будет жарким;

возвращаются ласточки - холода больше не наступят;

восход бордового цвета - летом может быть много пожаров.

Категорически запрещено 28 мая вытираться чужим полотенцем - притянете к себе проблемы другого человека, которые придется решать. Также нежелательно работать на огороде после обеда - культуры погибнут. Шить тоже запрещено - рискуете "зашить" себе дорогу к благополучию.

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