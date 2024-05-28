Праздник 28 мая - День рождения майонеза, День брюнеток, День любимой части тела, Всемирный день борьбы с голодом, Международный день защиты женского здоровья, День менструальной гигиены, Всемирный день красного волка, День "Международной амнистии".
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 28 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 мая
28 мая - 148-й день года (149-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 217 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
28 мая праздник отмечается в разных уголках земного шара - посмотрите, что и где встречают в эту дату:
- День американского журавля, День грудинки, День гамбургера - США.
- День республики - Азербайджан, Непал.
- День первой республики, День памяти святой Гаянэ - Армения.
- День вооруженных сил - Хорватия.
- День национального флага - Филиппины.
- День величия - Пакистан.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает Всеукраинский день краеведения.
Важные события в истории 28 мая
- 1742 - в Лондоне сооружён первый крытый плавательный бассейн.
- 1763 - в Киеве открыта школа по обучению живописи.
- 1830 - президент США Эндрю Джексон подписал Закон о переселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году; некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путём и обратились в высший федеральный суд, который, однако, подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены конституцией.
- 1863 - в Бостоне создан первый в Америке полк, состоящий только из чернокожих солдат.
- 1918 - провозглашение независимости Армении, провозглашение независимости Азербайджана и образования Азербайджанской Демократической Республики.
- 1935 - первый полёт опытного образца немецкого истребителя Messerschmitt Bf.109 - самого массового истребителя Второй мировой войны.
- 1957 - в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки - призы "Грэмми".
- 1961 - последний рейс поезда "Восточный экспресс" из Парижа в Бухарест; он действовал в течение 78 лет.
- 1970 - в Западной Германии впервые осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.
- 1976 - фильм Мартина Скорсезе "Таксист" удостоен "Золотой пальмовой ветви" в Каннах.
- 1982 - возобновил свои рейсы "Восточный экспресс".
- 1985 - футбольная команда "Динамо" (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.
- 1999 - после 15 лет споров в Канаде принят закон, по которому возраст наступления уголовной ответственности для подростков снижен с 16 до 14 лет.
Какой сегодня церковный праздник
По новому календарю ПЦУ верующие отмечают 28 мая праздник церковный - преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Елладия епископа. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвятитeля Иcaии Ρocтoвcкoго, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Пaxoмия Вeликoгo и Дeнь пaмяти cвятoгo блaгoвepнoгo цapeвичa Димитpия Угличcкoгo и Мocкoвcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 мая
В этот день, 28 мая, наши предки высаживали огурцы, которые потом планировали консервировать. Приметы гласят, что овощи, посаженные в этот день, будут крупными, хрустящими и сладкими. Также 28 мая можно пойти на рыбалку - улов будет хорошим. Если сегодня убрать в доме и помочь нуждающимся, удача придет к вам.
Народные приметы о погоде 28 мая:
- тепло на Пахома - лето будет жарким;
- возвращаются ласточки - холода больше не наступят;
- восход бордового цвета - летом может быть много пожаров.
Категорически запрещено 28 мая вытираться чужим полотенцем - притянете к себе проблемы другого человека, которые придется решать. Также нежелательно работать на огороде после обеда - культуры погибнут. Шить тоже запрещено - рискуете "зашить" себе дорогу к благополучию.