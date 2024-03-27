Народный праздник 28 марта известен под названиями Илларионов день, Александров день, Лесное ухоженье.

Православная церковь Украины 28 марта по новому стилю чтит память игумена Илариона Нового, преподобного Стефана Чудотворца и мученика Евстратия Киево-Печерского. По старому стилю в праздник сегодня чтят священномученика Александра и святого Агапия с семью мучениками.

В этот народный праздник украинцы ожидали потепления и наступления ясных дней. Этот праздник известен под названием Лесное ухоженье. Наши предки ходили в лес и собирали там первые цветы мать-и-мачехи, а также березовый сок и древесные почки.

Женщины в народный праздник 28 марта обливались и умывались родниковой водой, а также купали в ней ребенка и стирали постельное белье. По поверьям, вода из родников, освященных колодцев и скважин в этот день обретает чудодейственные и целительные свойства, омолаживает кожу и укрепляет иммунитет.

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Крестьяне в праздник 28 марта занимались посевными работами, перекапывали и удобряли огород, подготавливали семена. Всё посаженное в этот день обязательно приживется и даст богатый урожай.

Не забывали и о домашнем скоте - животных кормили, мыли и угощали, а в хлеву проводили уборку. Если рождались телята, козлята или ягнята, то их прятали от посторонних и никому не показывали, чтобы не сглазили. Лошадей 28 марта вкусно кормили, расчесывали и подковывали, готовясь запрягать их в телеги.

28 марта - знак Зодиака

Рожденный 28 марта человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру яркие и оптимистические личности. Они умны, интеллектуально развиты и имеют мощные лидерские качества. Очень ответственные и упорны в труде, но ленивы в быту. Не любят однообразие и не выносят скуку.

Что нельзя делать 28 марта

Мыть голову в этот день - несчастливая примета, которая предвещает ссоры с родными.

Нежелательно в этот день заболевать - выздоровление будет долгим и тяжелым. Поэтому не стоит одеваться не по погоде и близко общаться с больными людьми.

Не делайте спонтанных и эмоциональных покупок - они вас разочаруют.

Никому не рассказывайте о своем заработке и недавних приобретениях, не хвастайтесь и не хвалитесь, иначе лишитесь заработанного.

Приметы погоды 28 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чайки и утки купаются в водоемах - к дождливой погоде.

Сойки делают гнездо - к погожему апрелю.

Если муравьи построили высокие муравейники, то лето будет холодное.

Аисты и скворцы уже прилетели - морозов больше не будет.

Гроза или дождь сегодня предвещают богатый урожай зерновых в этом году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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