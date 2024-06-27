Народный праздник 28 июня известен под названиями Крапивное заговенье, Троеручница, День Фита и Амоса.

Православная церковь Украины 28 июня по новому стилю чтит бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, а также икону Богоматери "Троеручница". По старому стилю в праздник сегодня вспоминают пророка Амоса и святого Вита.

Праздник 28 июня в народе считался несчастливым и опасным. Согласно приметам, в этот день повышается риск пожаров, аварий, ранений, различных неудач и конфликтов. А в полдень можно получить солнечный или тепловой удар, если долго находиться на улице. Люди старались не планировать важные дела на эту дату, не устраивать шумные вечеринки и не ссориться.

В народный праздник 28 июня особенно полезной считается крапива. Растение в этот день обязательно рвали руками (можно в перчатках), а не косили. Из свежей зелени готовили пирожки, запеканки, омлеты и суп с крапивой.

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Из крапивы также добывали нитки и изготовляли холсты и крапивные рубашки. Считается, что такая одежда в сегодняшнюю дату принесет надевшему крепкое здоровье и хорошее самочувствие. Также очень полезным в этот день считается чай из крапивы.

Сегодняшний народный праздник - канун Дня Петра и Павла. Это официальное окончание купальских гуляний. Украинцы заканчивали веселиться и готовились к жатве. Хозяйки на Петра и Павла готовили традиционное печенье - мандрики.

28 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру эмоциональные, чувствительные, нервозные. Легко поддаются панике. Добрые и отзывчивые, искренне сопереживают чужому горю. Любят животных и природу. Рожденные 28 июня люди очень влюбчивые.

Что нельзя делать 28 июня

Не выбрасывайте остатки еды, а отдайте их животным.

Не стоит сегодня жадничать, отказывать в помощи и поддержке близким людям, иначе в будущем таким же образом откажут вам.

Нельзя сегодня спорить с родными даже по пустякам - ссора перерастет в крупный конфликт.

Неудачный день для крупных покупок и больших финансовых вложений, оформления кредита, одалживания денег. Всё это приведет к проблемам с финансами.

С этого дня перестают сеять зерновые культуры.

Приметы погоды 28 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в безветренную погоду шумит лес, то скоро пойдет дождь.

В реках и колодцах поднялся уровень воды - к затяжному ненастью.

Сильный и холодный ветер сегодня предвещает ухудшение погоды в ближайшие дни.

Кузнечики громко стрекочут - к дождю.

Ночью ярко мерцают звезды - к жаркой и солнечной погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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