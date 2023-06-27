Народный праздник 28 июня известен под названиями День Фита и Амоса, Фитов день.

Православная церковь 28 июня чтит память пророка Амоса, а также святых мучеников Фита и Модеста. Святой Амос при жизни прославился как обличитель воров, коррупционеров и лживых судей. Поэтому в День Амоса категорически нельзя заниматься нечестными делами, иначе наказания не миновать.

По давним приметам считалось, что к этому дню начинает созревать овес. После праздника 28 июня никакие зерновые культуры уже не сеяли, иначе они слишком поздно созреют и замерзнут осенью.

Наши предки в этот народный праздник были очень осторожны с выпасом скота. Опасались, чтобы коровы и овцы не ели слишком много свежей травы и зерна, иначе их раздувало. Для защиты здоровья скота молились святому Модесту, который считался покровителем сельскохозяйственных животных.

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В целом народный праздник 28 июня у наших предков считался не очень счастливым днем. В эту дату у людей часто случаются мелкие неприятности, несчастные случаи и аварии. На этот день лучше не планировать важных и ответственных дел.

Рожденные 28 июня люди очень трудолюбивые и активные. Не могут сидеть без дела. Они очень упорные, терпеливые. Хорошо обдумывают свои слова, умеют найти подход к разным людям. Они хорошие переговорщики.

Что нельзя делать 28 июня

В этот день нельзя никого обманывать, поступать нечестно, жульничать и хитрить, иначе любое мошенничество обернется против вас.

Не стоит начинать ответственные проекты, планировать важные дела и поездки сегодня.

С этого дня нельзя сеять зерновые культуры.

Нельзя в Фитов день заходить далеко в лес, горы или другие незнакомые места, особенно в одиночку, поскольку высок риск заблудиться или получить травму.

Приметы погоды 28 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если пошел дождь, то урожай жита будет скудным.

Много майских жуков появилось - погода скоро резко изменится.

Если небо пасмурное, но насекомые не прячутся, то дождя не будет.

Дятел усиленно стучит по деревьям - к теплой погоде с влажным воздухом.

Если утром трава в росе, то дождя днем не будет. Сильные росы предвещают хороший урожай в этом году.

Ночью ярко мерцают звезды - к похолоданию.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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