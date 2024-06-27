Народный праздник 27 июня известен под названиями Самсонов день, Елисей Гречкосей, Елесеев день.

Православная церковь Украины 27 июня по новому стилю чтит память преподобного Самсона Странноприимца, праведной Иоанны Мироносицы и патриарха Кирилла Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают ветхозаветного пророка Елисея.

В народный праздник 27 июня наши предки занимались посевом поздней гречки и первых озимых культур. А на полях с пшеницей и рожью начиналась жатва. Частенько на эту дату выпадал дождь - тогда день проводили дома за уборкой и ремонтом.

Для повышения урожайности гречки хозяйки варили гречневую кашу в печи и угощали всех родных. Заправляли блюдо подсолнечным или сливочным маслом, смальцем, птичьим жиром. Люди верили, что если сегодня съесть гречневую кашу, то в семье до конца года будет сытость и достаток.

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Счастливой приметой в праздник 27 июня считается надеть новую, неношеную одежду. В таких вещах даже выходили работать в поле. По примете, новая одежда сегодня принесет душевное обновление и решение старых проблем.

Ещё один счастливый обряд в этот народный праздник - помощь странникам, беднякам, сиротам и вдовам. В этот день люди старались сделать доброе дело для незнакомца, либо отдать помощь в церковь или на благотворительность. Сделанное сегодня добро вернется к человеку в тройном размере.

27 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру независимые, свободолюбивые, замкнутые. Они больше слушают, чем говорят. Не любят "грузить" близких своими проблемами, а также слушать непрошенные советы. Очень пессимистичные и нервные. Эти люди всегда знают, чего хотят от жизни.

Что нельзя делать 27 июня

Нельзя сегодня сплетничать, распускать слухи и рассказывать чужие секреты - испортите свою репутацию.

Не поднимайте с земли никакие предметы, чужие вещи, деньги - они не принесут счастья.

Не стоит ходить в грязной, порванной, изношенной одежде 27 июня. В противном случае возможны неприятности в личной жизни.

Переедать сегодня - к проблемам с желудком.

Приметы погоды 27 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если пошел дождь, то июль будет дождливым. Но если после осадков появилась радуга, то погода в дальнейшем будет засушливой.

На траве и деревьях появилась медвяная (липкая) роса - к неурожаю и болезням скота.

На улице не видно пчел и бабочек - ждите дождя.

Если в полдень появились темные облака, то во второй половине дня погода ухудшится.

Ночью вокруг луны видны круги - к перемене погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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