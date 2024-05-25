В эту дату отмечается День счастливого билетика и День полотенца.

Праздник 25 мая - День счастливого билетика, День полотенца, Праздник свободы причесок, День Африки, День "Пойте громче", Международный день пропавших детей, Всемирный день Таро, Международный день без пластика, Всемирный день щитовидной железы, День службы пропаганды безопасности дорожного движения, Международный день пигментации кожи, Всемирный день евангелизма.

25 мая - 145-й день года (146-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 220 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

25 мая праздник отмечается в разных странах - посмотрите, какие важные торжества встречают сегодня:

Видео дня

День клоуна - Перу .

. Праздник клубники - Германия .

. День вина, День чечетки, День бумажного пакета для еды, День пропавших детей - США .

. День города Ашхабад - Туркменистан .

. День бухгалтера - Мексика .

. День африканского единства - Гана .

. День освобождения - Ливан .

. День вооруженных сил - Испания .

. День майской революции - Аргентина .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны отмечают Дeнь paбoтникoв издaтeльcтв, пoлигpaфии и книгopacпpocтpaнeния.

Важные события в истории 25 мая

996 - в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы - знаменитая Десятинная церковь.

1787 - в Филадельфии под председательством Джорджа Вашингтона собрался Конституционный Конвент, чтобы выработать Конституцию США.

1819 - обнародована Конституция Аргентины.

1829 - в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.

1833 - принята Чилийская конституция.

1869 - открыто здание Венской оперы.

1895 - Оскар Уайльд осуждён лондонским судом за "аморальное поведение" (связь с мужчиной) и приговорён к двум годам каторжных работ.

1926 - в Париже Самуил Шварцбурд убил Симона Петлюру.

1953 - первое и единственное испытание ядерной артиллерии в США.

1963 - на I конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). По решению ООН этот день объявлен Днём освобождения Африки.

1973 - в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств "Киевская весна".

1983 - на экраны США вышел фильм "Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая".

1996 - в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

2001 - американец Эрик Вайхенмайер стал первым слепым человеком, поднявшимся на Джомолунгму.

2009 - Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.

2018 - в Европейском союзе вступил в действие Общий регламент по защите данных.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 25 мая праздник церковный - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора. По старому стилю 25 мая христиане отмечают День памяти преподобного Дионисия Радонежского, День памяти святителя Германа, патриарха Константинопольского и День памяти святителя Епифания Кипрского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 25 мая

Приметы гласят, что 25 мая нужно сорвать и принести домой веточку рябины. От того, как долго она будет стоять в вазе, зависит продолжительности благоприятного периода у домочадцев. Сон с 24 на 25 мая подскажет, что будет происходить в вашей жизни в ближайшие 6 месяцев.

Народные приметы о погоде 25 мая:

утром ясная заря - лето будет жарким;

цветет рябина - лен уродится;

гуси ощипывают себя - погода испортится;

всю ночь поет соловей - к теплой и солнечной погоде.

Категорически запрещено сегодня что-то резать ножом и брать в руки острые предметы - есть риск пораниться. Православная церковь не советует ругаться, спорить, сквернословить и сплетничать. 25 мая лучше воздержаться от стирки, глажки и генеральной уборки в доме.

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