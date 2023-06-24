Народный праздник 25 июня известен под названиями Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Петр Рыболов.

Православная церковь 25 июня чтит память преподобного Петра Афонского. Наши предки называли день памяти святого Петр Солнцеворот, потому что уже прошло летнее солнцестояние (самый длинный день в году). Дни теперь постепенно становятся короче, а ночи - дольше. Говорили, что в этот народный праздник "солне на зиму поворачивает".

Обычно в день Петра стоит сильная жара. Наши предки в народный праздник 25 июня не выходили работать в поле днем, поскольку боялись получить солнечный удар. Если нужно было что-то сделать в саду или огороде, то работали ранним утром, пока солнце ещё не жарит.

В небольших дозах солнце в эту дату полезно. В праздник 25 июня рекомендуется принять небольшую солнечную ванну. Для этого можно подняться на самый высокий в округе холм и подставить лицо солнцу.

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Наши предки в Петров день обязательно ходили на рыбалку. Этот народный праздник считается крайне удачным для рыбной ловли. Улов получается очень хорошим. Хорошо клюют сом, язь, окунь, линь, судак, красноперка, щука. Из пойманной рыбы готовили уху и биточки.

Рожденные 25 июня люди вежливые и тактичные, боятся обидеть других. Сами они тоже достаточно обидчивые. Имеют развитый интеллект и наделены многими талантами. Очень ответственны в работе.

Что нельзя делать 25 июня

Нельзя работать в поле во второй половине дня, иначе рискуете получить солнечный удар.

Не стоит рано ложиться спать сегодня, если хотите, чтобы загаданное сегодня желание сбылось. Если лечь спать поздно и перед сном пожелать чего-то, то желаемое сбудется.

Нельзя 25 июня покупать крупный скот, иначе животные не будут здоровыми.

Родителям сегодня не стоит давать ребенку спать на чужой подушке.

Приметы погоды 25 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в этот день солнечно, то в августе на сенокос будет жарко, а если пошел дождь, то сенокос будет мокрый.

Звезды ночью ярко мерцают - к солнечной погоде.

Если в садах появилось много белок, то год будет дождливым.

Если небо целый день белое, то возможен град.

Ласточки низко летают - к дождливой погоде.

Гроза в этот день предвещает хороший урожай яровых культур, радуга - урожай ягод.

Вечерний туман 25 июня сулит улучшение погоды в ближайшие дни.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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