Народный праздник 24 октября известен под названиями Скорбящая Божья Мать, Светец, Филиппов день.

Православная церковь Украины 24 октября по новому стилю чтит память затворников Феофила, Сисоя и Арефы из Киево-Печерских ближних пещер, а также иконы Богоматери "Всех скорбящих радость". По старому стилю 24 октября церковь чтит апостола от 70-ти Филиппа Кесарийского.

Наши предки замечали, что в этот день на улице уже становилось заметно холоднее, а темнело совсем рано. Дороги в Филиппов день покрывались непроходимой грязью, по которой невозможно было проехать. Поэтому наши предки в конце октября никуда не ездили и считали дорогу опасной.

Крестьяне в праздник 24 октября молились иконе "Всех скорбящих Радость". Верили, что такая молитва развеет тревоги и подскажет выход из трудной жизненной ситуации.

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Дата 24 октября издавна считается удачной для рукоделия. Девушки в этот народный праздник собирались большой компанией и все вместе пряли, вышивали и ткали холсты. Во время работы обменивались сплетнями и последними новостями, обсуждали женихов. С наступлением вечера по центру избы ставили и зажигали лучину для освещения, чтобы можно было работать допоздна.

Мужчины в народный праздник 24 октября молотили зерно на мельнице, а также занимались починкой крыши и забора, утеплением окон и дверей, окуриванием погребов.

Дата 24 октября считается удачной для приготовления вина. К этому дню созревает виноград.

24 октября - знак Зодиака

Рожденные 24 октября люди по знаку Зодиака - Скорпионы. Именинники этого дня по характеру очень наблюдательные и сообразительные. Имеют сильное чувство соперничества, склонны к азарту, обладают сильными лидерскими качествами. Во всех делах их сопутствует везение. Рожденные 24 октября люди пользуются уважением у других, но их стараются не злить.

Что нельзя делать 24 октября

Не рекомендуется начинать новые дела и браться за сложную работу в этот день. Начатые в эту дату дела закончатся неудачно.

День издавна считается опасным для путешествий и любых поездок. В дороге могут случиться неожиданные проблемы.

Нельзя одалживать свою одежду другим людям в этот день, чтобы не перенять болезни человека. Также в этот день не стоит покупать б/у обувь и мебель, иначе вместе с вещью получите проблемы и болезни предыдущего владельца.

Не принимайте подарки от людей, с которыми вы в плохих отношениях - на них может быть порча.

Нельзя ходить в лес и горы в одиночестве и в плохую погоду. Повышается вероятность заблудиться или получить травму.

Не пересчитывайте мелочь и сбережения - это плохая примета, которая сулит проблемы с деньгами.

В этот день повышается риск порезаться и уколоться, поэтому с острыми предметами нужно обращаться аккуратнее.

Приметы погоды 24 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Домашние животные беспокойно себя ведут и не хотят выходить на улицу - к ухудшению погоды.

Куры и гуси прячут голову под крыло - к похолоданию.

Если появились комары или мухи, то в октябре ещё будут теплые дни.

Клён уже полностью пожелтел - зима будет ранней.

Утренний туман сулит теплую и влажную погоду.

Подул северный ветер - скоро похолодает.

Если солнце целый день не показывается из-за туч, то погода до конца октября будет ненастной.

Если уже выпал первый снег, то зима будет ранней, но и весна наступит рано.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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