В эту дату отмечается Всемирный день валяния в траве и Славянский праздник письменности и культуры.

Праздник 23 мая - Всемирный день валяния в траве, Славянский праздник письменности и культуры, Всемирный день осведомленности о шизофрении, Всемирный день видеоигр, Международный женский день за мир и разоружение, Европейский день парков.

24 мая - 144-й день года (145-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 221 день.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

24 мая праздник отмечается далеко не один - посмотрите, какие важные торжества встречают в разных странах:

Видео дня

День спаржи, День братьев, День автопутешествия, День эскарго, День авиационного техника, День кулера - США .

. День кофе - Бразилия .

. День независимости - Эритрея .

. День культуры и письменности - Болгария .

. День безопасной дороги в школу - Австралия .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны не отмечают никаких важных событий, поэтому могут присоединиться к празднованию любого международного торжества.

Важные события в истории 24 мая

1803 - в Вене состоялась премьера Крейцеровой сонаты Бетховена.

1844 - с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

1944 - Вторая мировая война: в результате авианалёта сгорела Берлинская фондовая биржа.

1956 - в швейцарском Лугано прошёл первый в истории конкурс песни "Евровидение".

1969 - The Beatles на пять недель заняли первое место в американском хит-параде с песней "Get Back".

1989 - на экраны США вышел фильм "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

1993 - Эритрея получила независимость от Эфиопии.

2003 - открыты станции Киевского метрополитена "Житомирская" и "Академгородок".

2023 - Архиерейский собор Православной церкви Украины принял решение о переходе на новоюлианский календарь.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю ПЦУ церковный праздник 24 мая - день памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. По старому стилю верующие отмечают День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, День памяти равноапостольного Ростислава Великоморавского и День памяти священномученика Мокия Амфипольского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 24 мая

В старину 24 мая девушки плели венки и гадали на своего суженого, пуская венок по воде. Та, чей венок первым уйдет под воду, и выйдет замуж раньше остальных. Сегодня также можно выполнять рутинную повседневную работу по дому - перетруждаться не стоит.

Народные приметы о погоде 24 мая:

дождь сегодня - лето не порадует хорошей погодой;

туман 24 мая - дожди будут идти часто;

солнечный и теплый день - лето будет жарким;

сон с 23 на 24 мая укажет на события, которые произойдут через 14 дней.

Категорически запрещено на праздник 24 мая надевать черную одежду особенно на важные мероприятия, иначе все задуманное случится не по плану. Незамужним девушкам нельзя подметать пол сегодня - так можно "вымести" счастье из своей жизни и долго еще жить без любимого человека.

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