Народный праздник 23 октября известен под названиями Яков день, Евлампий-зимоуказатель, Евлампий и Евлампия.

Православная церковь Украины 23 октября по новому стилю чтит память Якова Младшего, сына мужа Девы Марии святого Иосифа. Яков родился до того, как Иосиф женился на Деве Марии. Святого Якова называют братом Иисуса по плоти. 23 октября по старому стилю церковь вспоминала мучеников Евлампия и Евлампия, которые были братом и сестрой.

Наши предки считали святого Якова покровителем мужской работы. В Яков день мужчины осматривали и чинили телеги и сани, проверяли конскую сбрую, меняли забор, занимались строительством дома и крыши. Считалось, что в праздник 23 октября весь тяжелый физический труд пройдет удачно.

Крестьяне в этот народный праздник ходили на огород, где уже весь урожай был собран. Землю в последний раз в году перекапывали и удобряли навозом, куриным помётом или компостом. По давним приметам, если в эту дату позаботиться о земле, то в следующем году она отблагодарит хозяина хорошим урожаем.

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В народный праздник 23 октября занимались заготовкой дров на зиму. Часто в этот день уже растапливали печь. Из поленьев делали тонкие лучины, которые раньше использовались как источник света. Для пожарной безопасности лучину ставили в ведро с водой.

23 октября считается хорошей приметой покормить птиц. Такое благое дело обязательно будет вознаграждено.

23 октября - знак Зодиака

Рожденный 23 октября человек по знаку Зодиака будет Весами или Скорпионом. По характеру именинники этого дня уверенные в себе и решительные. Они всегда добиваются своих целей, даже если для этого требуется много лет. Для них очень важна крепкая семьи и семейное счастье. Такие люди любят животных и природу.

Что нельзя делать 23 октября

В этот день не стоит ничего давать взаймы, даже близким людям, иначе одолженное вам не вернут. Также нельзя самому брать день в долг или в кредит.

Нельзя в этот день выступать чьим-то поручителем, особенно у незнакомцев и малознакомых людей, иначе в будущем будут проблемы с репутацией.

Новые дела и масштабные проекты начинать не стоит - они не будут удачными.

Покупать одежду 23 октября не стоит, иначе она прослужит недолго.

Нельзя в этот день неаккуратно обходится с огнем, оставлять его не затушенным и разводить костер возле дома. Значительно повышается риск пожара. Также нельзя оставлять спички и зажигалки в доступности детей.

Приметы погоды 23 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если выпал снег или град в эту дату, то через 40 дней наступят настоящие морозы.

Листья на иве начали опадать - к ранней зиме.

Северный или восточный ветер сулят похолодание.

Если пошел дождь, то до конца октября часто будет дождить. Также дождь в эту дату предвещает богатый урожай озимых культур.

Небо на протяжении дня чистое - к ясной погоде в ближайшие дни.

Утренний туман предвещает похолодание.

Гроза в этот день сулит ухудшение погоды и сильные ветра.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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