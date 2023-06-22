Народный праздник 23 июня известен под названиями Тимофеев день, Тимофей Знаменный, день призраков.

23 июня православная церковь чтит память священномученика и проповедника Тимофея Прусского. В Тимофеев день наши предки удобряли огород навозом и окучивали картошку. К этой дате можно собирать ранние ягоды, зеленый лук и чеснок. Также сегодня можно копать молодую картошку.

День Тимофея называли День призраков. Наши предки верили, что в этот народный праздник неупокоенные и не отпетые в церкви души могут прибывать на землю и тревожить живых. Также призраки могут посылать различные знамения, но верить им нельзя, считали в давние времена. Например, людям могут чудиться звуки или пропадать предметы.

По давним приметам, в народный праздник 23 июня нельзя целый день сидеть дома, иначе здоровье будет слабым. Обязательно стоит хотя бы ненадолго выйти на улицу, подышать свежим воздухом и побыть под солнечными лучами.

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Рожденные 23 июня очень чувствительные и сопереживающие. Они довольно терпеливы к чужим недостаткам. Очень ценят семью и готовы на все ради своих детей. В общении очень открыты и ничего не утаивают. Их часто считают наивными.

Что нельзя делать 23 июня

Праздник 23 июня не стоит полностью проводить в одиночку, иначе до конца года будете одинокими. В этот день обязательно пригласите кого-то в гости или хотя бы поговорите по телефону.

Плохой приметой считается заглядывать в чужие окна сегодня. Так можно перетянуть на себя чужие проблемы и тревоги.

После обеда 23 июня не стоит выходить на улицу без солнцезащитного крема и головного убора, иначе рискуете обгореть на солнце.

Нельзя в этот день надевать одежду наизнанку, смотреть в сломанное зеркало и пользоваться сломанными или треснутыми вещами.

Приметы погоды 23 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Гроза и синие тучи сегодня предвещают частый град этим летом.

Если на улице не видно пауков, то скоро погода переменится.

Погода жаркая, но воздух влажный - в ближайшие дни будет дождь.

Утром прошел дождь, но остаток дня сухой - к засушливому лету и дождливой осени.

Если погода пасмурная, но пчелы не прячутся в улей, то дождя не будет.

Домашние птицы себя ощипывают - к скорому дождю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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