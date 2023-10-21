Народный праздник 22 октября известен под названиями Осенняя Казанская, женская заступница, Яков Дровопилец.

Православная церковь Украины 22 октября по новому стилю чтит память епископа Аверкия Иеропольского, семерых отроков в Эфесе, преподобного Иллариона из Киево-Печерских Дальних пещер, а также почитает Андрониковскую и Казанскую иконы Божьей матери. По старому стилю 22 октября церковь чтит одного из двенадцати апостолов Иакова Алфеева.

Казанская икона Божьей матери почитается несколько раз в году. Верующие считают, что этот святой образ оберегает жилье от пожара и покровительствует женщинам. Одно из названий этого праздника - Казанская Осенняя. Издавна считается, что в этот народный праздник начинается погодная зима. Крестьяне начинали топить печь и пересаживались с телеги на сани.

Наши предки в праздник 22 октября отмечали женский день. В Киевской Руси это был один из главных женских дней. Женщины накрывали богатый стол и ставили брагу. Часто в этот день женщины встречали мужей, которые приезжали из заработков. Домой начинали возвращаться украинские чумаки.

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Народный праздник 22 октября считается очень счастливым днем для свадьбы. Наши предки верили, что заключившая свой брак в этот день пара проживет вместе всю жизнь. Свадьбы в эту дату играли с рассвета до ночи.

Продолжалась подготовка к зиме. Наши предки в конце октября осматривали погреба и подвалы, окуривали их дымом можжевельника для долгого хранения консервации. Мужчины утепляли окна и стены, заделывали дыры в заборе и заготавливали дрова. Считалось, что если заготовить дрова в день Якова Древопильца, то они не сгниют до самой весны.

Женщины в эту дату варили кашу из овса, ячменя, проса или пшеницы. Если дата выпадала на постный день (среда или пятница), то блюда заправляли свежим подсолнечным маслом, а в остальные даты добавляли козий или бараний жир.

22 октября - знак Зодиака

Рожденный 22 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру очень жизнерадостные и умеют смотреть на мир в позитивных красках. По натуре они бунтари и новаторы, постоянно пробуют что-то новое. Не ведутся на стереотипы и не боятся отличаться от других. Могут одновременно заниматься несколькими делами.

Что нельзя делать 22 октября

В этот день нельзя лениться, бездельничать, откладывать на потом срочные дела и слишком долго спать, иначе в делах постигнет неудача.

Неудачный день для поездок и далеких путешествий.

Нельзя в этот день ругаться с близкими, оскорблять других людей, планировать месть, портить чужие планы. Совершенное в этот день зло вернется человеку бумерангом.

Не рассказывайте никому о своих планах и мечтах сегодня, иначе они могут не сбыться. Не раскрывайте свои секреты и тайны, иначе они станут известны всем.

Приметы погоды 22 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на Казанскую не пошел дождь, то это плохой знак. Следующий год будет неурожайным.

Если вечером начали петь петухи, то скоро погода резко изменится.

Утренний туман предвещает потепление.

Если выпал первый снег, то через 40 дней начнется зима.

Первый снег выпал ночью - быстро растет, днем - задержится.

На луковицах много шелухи - к суровой и морозной зиме.

Много появилось кротовых нор - к потеплению.

На сосне появилось много новых иголок - скоро похолодает.

Если в этот день пошел сильный ливень, то до конца октября погода будет ненастной.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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