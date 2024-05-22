В эту дату отмечается День винегрета и Международный день "Быть собой".

Праздник 22 мая - День винегрета, Международный день "Быть собой", День Шерлока Холмса, День рождения тюбика для зубной пасты, Всемирный день гота, Всемирный день ориентирования, Всемирный день городских фермеров.

22 мая - 142-й день года (143-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 223 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

22 мая праздник отмечается по всей планете - у каждого государства он свой:

Видео дня

День девочек-скаутов - Япония .

. День отмены рабства - Мартиника .

. День ванильного пудинга, День покупки музыкального инструмента, День пасьянса, День канадских эмигрантов, День морского судоходства, День неотложной скорой помощи детям, День частной винокурни - США .

. День национального суверенитета - Гаити .

. День знания арифметики - Великобритания .

. День республики, День героев - Шри-Ланка.

День посадки деревьев - Гватемала , Эквадор .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна встречает День Николая Чудотворца летнего.

Важные события в мире 22 мая

853 - Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин её столицей.

1455 - первой битвой при Сент-Олбансе началась война Алой и Белой Розы.

1846 - в Нью-Йорке основано информационное агентство "Associated Press".

1849 - Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он единственный президент США - обладатель патента за изобретение.

1892 - доктор Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.

1906 - братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

1921 - городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнажёнными руками.

1926 - в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.

1972 - Цейлон принял новую конституцию и провозглашён независимой Республикой Шри-Ланка,

1977 - последний рейс знаменитого "Восточного экспресса", которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж - Стамбул.

Какой сегодня церковный праздник 22 мая

Православные верующие по новому календарю ПЦУ 22 мая отмечают день памяти мученика Василиска. Христиане, которые встречают торжества по старому стилю, тоже должны знать, какой сегодня православный праздник - в эту дату встречают Праздник Перекопской иконы Божией Матери, день памяти святого пророка Исаии, день памяти святого мученика Христофора Ликийского и день памяти преподобного Иосифа Оптинского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 22 мая

Приметы гласят, что на Николу Вешнего запрещено зашторивать окна - "закроете" поток счастья и благополучия, который может в эту дату направляться в ваш дом. Также нельзя 22 мая убивать пауков - тот, кто нарушит запрет, вскоре заболеет или почувствует разлад в личной жизни.

Народные приметы о погоде 22 мая:

идет дождь - будет щедрый урожай хлеба;

гром ночью - погода обрадует теплом и солнцем;

цветет рябина - осень окажется короткой.

День годится для работы с растениями - сегодня можно и нужно пересаживать цветы. Уборка в доме также не будет лишней, единственное - берегите себя от тяжелого физического труда, старайтесь не изнашивать организм. 22 мая также можно привлечь в дом деньги - разложите утром купюры перед зеркалом, а через сутки их можно убрать и потратить. Такое действие "притянет" финансовую удачу.

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