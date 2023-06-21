Народный праздник 22 июня известен под названиями Кирилл Солнцеворот, Кириллов день.

Православная церковь 22 июня чтит память святителя Кирилла Александрийского. Этот день известен под названием Кирилл Солнцеворот. Наши предки считали, что в народный праздник 22 июня солнце отдает земле всю силу и светит ярче всего за год. Для крепкого здоровья и красивой кожи в этот день обязательно стоит выйти на улицу и погреться немного на солнце. Но не забывайте про солнцезащитный крем.

Наши предки в Кириллов день начинали высаживать позднюю рассаду, а также собирали первый урожай клубники и земляники. Ягоды ели, а листья сушили для чая. Также в этот день можно собирать молодую картошку и варить её с зеленью и чесноком.

Праздник 22 июня считается удачным для поиска новой работы, переезда, ремонта и обновления гардероба, и в целом для любых начинаний. Также в этот день можно избавляться от вредных привычек.

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Рожденные 22 июня люди очень сильные духом. Они никогда не опускают руки и проходят любые трудности. Очень ответственные и трудолюбивые, но ужасно упрямые. Не любят, когда им дают непрошенные советы и лезут в душу.

Что нельзя делать 22 июня

В этот народный праздник не рекомендуется носить черные вещи - лучше наденьте что-нибудь яркое.

Не выходите на улицу без головного убора сегодня, поскольку солнце в Кириллов день очень жгучее.

В этот день не рекомендуется ссориться, вспоминать старые обиды и ругаться даже по мелочам.

Нельзя разжигать костры на улице сегодня, поскольку день считается пожароопасным. Особенно опасно разводить огонь возле дома.

Приметы погоды 22 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если земляника полностью созрела, то овес уже поздно сеять.

На смородине ягоды начали краснеть - к жаре.

Если день пасмурный, но пчелы не прячутся в улья, то дождя не будет.

Дождь в Кириллов день предвещает переменчивое, но урожайное лето.

Ласточки летают низко - к дождю.

Чем жарче день сегодня, тем морознее будет декабрь.

Сильный ветер дует - к дождливому июлю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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