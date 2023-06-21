Православная церковь 22 июня чтит память святителя Кирилла Александрийского. Этот день известен под названием Кирилл Солнцеворот. Наши предки считали, что в народный праздник 22 июня солнце отдает земле всю силу и светит ярче всего за год. Для крепкого здоровья и красивой кожи в этот день обязательно стоит выйти на улицу и погреться немного на солнце. Но не забывайте про солнцезащитный крем.
Наши предки в Кириллов день начинали высаживать позднюю рассаду, а также собирали первый урожай клубники и земляники. Ягоды ели, а листья сушили для чая. Также в этот день можно собирать молодую картошку и варить её с зеленью и чесноком.
Праздник 22 июня считается удачным для поиска новой работы, переезда, ремонта и обновления гардероба, и в целом для любых начинаний. Также в этот день можно избавляться от вредных привычек.
Рожденные 22 июня люди очень сильные духом. Они никогда не опускают руки и проходят любые трудности. Очень ответственные и трудолюбивые, но ужасно упрямые. Не любят, когда им дают непрошенные советы и лезут в душу.
Что нельзя делать 22 июня
В этот народный праздник не рекомендуется носить черные вещи - лучше наденьте что-нибудь яркое.
Не выходите на улицу без головного убора сегодня, поскольку солнце в Кириллов день очень жгучее.
В этот день не рекомендуется ссориться, вспоминать старые обиды и ругаться даже по мелочам.
Нельзя разжигать костры на улице сегодня, поскольку день считается пожароопасным. Особенно опасно разводить огонь возле дома.
Приметы погоды 22 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если земляника полностью созрела, то овес уже поздно сеять.
- На смородине ягоды начали краснеть - к жаре.
- Если день пасмурный, но пчелы не прячутся в улья, то дождя не будет.
- Дождь в Кириллов день предвещает переменчивое, но урожайное лето.
- Ласточки летают низко - к дождю.
- Чем жарче день сегодня, тем морознее будет декабрь.
- Сильный ветер дует - к дождливому июлю.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.