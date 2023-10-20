Народный праздник 21 октября известен под названиями Илларионов день, Таисия и Пелагия.

Православная церковь Украины 21 октября по новому стилю чтила память преподобного Иллариона Великого, епископа Меглинского, а также преподобного Иллариона из Киево-Печерских Дальних пещер. По старому стилю церковь 21 октября чтит трех женщин: преподобную Пелагию Антиохийскую, святую Таисию, и Пелагею Деву.

Наши предки в этот народный праздник ждали похолодания. В Киевской Руси к концу октября часто выпадал первый снег, а домах растапливали печи. Селяне переодевались в шубы и кожухи. С телег люди пересаживались на сани.

В народе дата 21 октября издавна считается несчастливой для путешествия. Вероятно, такое суеверие связано с тем, что погода в этот период была непредсказуемой. Дожди и снег постоянно сменяли друг друга, а тропинки то замерзали, то покрывались грязью. Повышался риск загрузнуть и не суметь сдвинуться с места.

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Женщины в народный праздник 21 октября занимались покупкой, пошивом и ремонтом зимней одежды и рукавиц. Мужчины утепляли стены и крышу дома, чистили и заполняли погреб, укрепляли забор, заготавливали дрова. У наших предков продолжался период подготовки к зиме. Молодежь гуляла свадьбы.

В праздник 21 октября проводили необычный ритуал для выздоровления болеющего человека. Для этого на ближайшем перекрестке выбрасывали прядь волос больного.

21 октября - знак Зодиака

Рожденный 21 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру активные и изобретательные, умеют глубоко мыслить и имеют множество интересов. Стремятся достичь большого успеха в жизни. Очень нетерпеливые и не могут усидеть на одном месте. Тем не менее они готовы отложить свои планы ради помощи близким.

Что нельзя делать 21 октября

Нельзя в этот день вредить природе: ломать ветки, мусорить на улице, рубить деревья, плевать на землю, охотиться, обижать животных. По приметам, человек, который навредит природе в этот день, будет страдать от болей в костях и суставах.

В этот день повышается опасность встречи с обманщиком или мошенником. Не стоит доверять незнакомцам и малознакомым людям, ходить к ним в гости или приглашать к себе домой, хвастаться и рассказывать о своем заработке и платить за услуги неизвестным людям.

По приметам в Илларионов день нельзя принимать подарки от незнакомых людей, поскольку вместе с презентом можно перенять на себя болезни дарителя.

Не стоит в этот день думать о плохом, настраивать себя на негатив, погружаться в невеселые мысли и весь день проводить в слезах.

Нельзя 21 октября отправляться в далекую дорогу - велика вероятность возникновения проблем в пути. Если же путешествие нельзя отложить, то перед ним стоит трижды прочесть про себя молитву "Отче наш".

Приметы погоды 21 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Звезды ярко сияют - к хорошей погоде, тускло - к ненастью.

Если день солнечный, но морозный, то до конца октября будет первый снегопад.

Утренний туман предвещает теплую и солнечную погоду.

Деревья и трава покрылись инеем - скоро ещё сильнее похолодает.

Облака плывут низко - к морозу.

Если домашний скот начал вести себя беспокойно и часто кричать, то стоит ждать ненастья.

Мыши роют норы с юга - к суровой и снежной зиме.

Дятел усиленно стучит по деревьям - к ранней и холодной зиме.

Если подул теплый ветер, то скоро будет оттепель.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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