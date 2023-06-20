Народный праздник 21 июня известен под названиями Федор Колодезник, Федор Летний.

Православная церковь 21 июня чтит память священномученика Феодора Стратилата. Наши предки в этот день копали колодцы и святили воду в них. Святой покровитель этого дня известен в народе как Федор-Колодезник. Считается, что вода из колодцев в этот день особенно полезная. Собранную в день Федора колодезную воду хранили в укромном месте и лечили больных.

21 июня отмечается летнее солнцестояние - самая короткая ночь в году. Эта дата считается началом астрономического лета. Наши предки отмечали день летнего солнцестояния прыжками через костер, купаниями, плетением венков. Девушки в этот вечер гадали на судьбу и суженых. Утром в праздник 21 июня рекомендуется пройтись пешком по росе - это принесет пользу организму.

Церковь считает святого Федора покровителем православных воинов, поэтому в этот народный праздник можно помолиться за близких защитников в ВСУ.

Видео дня

Наши предки в народный праздник 21 июня занимались прополкой сорняков и удобрением огорода навозом. Сначала родственники помогали на участке самым старшим членам семьи, а затем пожилые помогали молодым. По окончанию работ все вместе ели кашу.

Рожденные 21 июня люди очень талантливые и успешны во всем, за что они берутся. У них развитое воображение и нестандартное мышление. Имеют сильную потребность в признании и хотят быть во всем самыми лучшими. Таким людям трудно работать на нетворческой, монотонной работе.

Что нельзя делать 21 июня

В этот день не стоит долго находится на улице без солнцезащитного крема, поскольку солнце 21 июня очень коварное и особенно ярко светит.

Избегайте ссор и конфликтов сегодня, постарайтесь не думать о плохом.

Если сегодня у вас просят прощение - не отказывайте человеку.

Запрещено в этот день неуважительно относиться к природе - обрывать листья, ломать ветки, намеренно топтать траву, срывать цветы, убивать насекомых и, разумеется, мусорить. Также 21 июня нельзя собирать больше лекарственных диких трав, чем вам необходимо.

Приметы погоды 21 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Молния и гром в этот - очень дурная примета, сулящая частые болезни растений и нашествие вредителей.

Если вся вторая половина дня пасмурная, то до конца июня будет плохая погода. Но если показалась радуга, то скоро погода улучшится.

На калине и смородине начали краснеть ягоды - к жаре.

Если день тихий, но на реке вода неспокойная, то скоро поднимется сильный ветер.

Сильная роса утром - хорошая примета, предвещающая хороший урожай и приятную погоду.

Град на Федора означает, что лето будет прохладным, но удастся собрать хороший урожай.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: