Узнайте, какой сегодня праздник в Украине и в мире, что можно и нельзя делать.

21 апреля в мире отмечается Международный день конопли, Международный день пряника, День чемоданов, День тяжелых последствий, День "Iron Maiden", Всемирный день творчества и инновационной деятельности, День "Громких слов". 21 апреля - 111-й день года (112-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 254 дня.

Какой праздник сегодня в Украине и в мире

21 апреля праздник отмечается не один, а несколько - в разных странах встречают разные важные события. Например:

День чая, День рождения королевы Елизаветы II - Великобритания.

День прав тунца, День "Держись подальше от травы", День прекрасных бульдогов День неожиданного тестирования на наркотики, День благодарности библиотекам, День нута, Дeнь битвы пpи Caн-Χacинтo - США.

День основания Рима - Италия.

День детского сада - Германия.

День посадки деревьев - Кения .

. День государственной службы - Индия.

День эмансипации женщин - Индонезия.

Видео дня

Также интересно и то, какой праздник 21 апреля в Украине - в нашей стране, как и во всем остальном мире, желающие могут отметить день кроншнепа - редкой птицы.

Памятные события в истории 21 апреля

753 до н. э. - считается датой основания Рима Ромулом (со времён римского ученого Марка Теренция Варрона).

1782 - король Буддха Йодфа Чулалоке основал новую столицу Сиама, известную европейцам как Бангкок.

1856 - каменщики и рабочие строек в Мельбурне прекратили работу и прошли маршем от Мельбурнского университета до здания Парламента, ратуя за 8-часовой рабочий день. Их акция была успешной, а сами жители города признаны первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате.

1908 - американский исследователь Фредерик Кук предпринял неудачную попытку достичь Северного полюса.

1944 - женщины во Франции получили избирательное право.

1956 - песня Элвиса Пресли (Elvis Presley) "Heartbreak Hotel" становится его первой песней, вышедшей на первое место музыкального чарта журнала Billboard.

1964 - начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.

1979 - в Киеве открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на левом берегу.

2019 год - второй тур президентских выборов в Украине, на пост президента выбирают Владимира Зеленского.

Какой церковный праздник 21 апреля

Православные, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают сегодня день памяти мученика Феодора. Именины по новому стилю отмечают люди, которых зовут Алексей, Денис, Максим, Федор, Иван, Николай или Александра. По старому стилю верующие встречают 21 апреля церковный праздник иконы Божией Матери "Георгиевская" и день памяти святого Иродиона. Другой календарь предлагает отмечать и другие именины - Мapии, Cepгeя, Ивaнa, Ρoдиoнa, Нифoнтa, Луки, Мapфы

Запреты и приметы на сегодня - что нельзя делать 21 апреля

Считается, что в эту дату нельзя мусорить возле озер, рек и других водоемов, а также запрещено ходить к ним в одиночку или ругаться со своим спутником. Нежелательно тратить много денег, иначе скоро потеряете все сбережения.

Народные приметы о погоде расскажут о будущих днях:

хорошая погода сегодня - лето будет теплым и сухим;

солнце 21 апреля говорит о скором наступлении лета;

облака и туман - ждать дождей;

летает тополиный пух - можно высаживать огурцы.

Приметы, в которые верили наши бабушки, гласят, что 21 апреля лучше всего печь пироги с фруктами или ягодами, чтобы привлечь в дом богатство. Также можно пахать землю - именно в эту дату такой ритуал приведет к обильному урожаю.

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