Народный праздник 20 ноября известен под названиями Проклов день, Федот Ледостав, Федотов день.

Наши предки 20 ноября занимались рукоделием и занимались рыбной ловлей. Сегодняшний день в целом считается опасным для людей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и что запрещено делать.

Что отмечаем 20 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие отмечают канун Введения во храм Пресвятой Богородицы и чествуют святого Прокла Константинопольского. По старому календарю чтят мученика Федота Анкирского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 20 ноября отмечают христиане.

Наши предки считали праздник сегодня опасным и несчастливым днем. Верили, что в эту дату по земле разгуливает нечисть, которая заражает людей болезнями. А в лесу появляется больше агрессивных и голодных зверей. Люди, которые жили возле диких мест, развешивали во дворе колокольчики для отпугивания волков.

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Погода к этой дате в давние времена уже мало отличалась от зимней. На земле лежал снег, ночи становились очень холодными, а крестьяне пересаживались с телег на сани. Рыбаки ждали, пока водоемы полностью покроются льдом, и выходили на рыбную ловлю. Пойманную таким образом рыбу считали самой полезной.

Женщины 20 ноября занимались рукоделием. Любые изготовленные сегодня вручную изделия получатся аккуратными и долговечными.

Сегодняшний день подходит для приготовления консервации, квашения капусты и засолки огурцов.

Кто родился 20 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня упорные, упрямые и целеустремленные. Их никто не остановит в достижении цели. Они эмоциональные и вкладывают душу в любое свое дело. Имеют собственное мнение по любому вопросу.

Что нельзя делать 20 ноября

Не стоит сегодня проявлять нерешительность, уступать инициативу, позволять другим манипулировать собой - иначе потеряете контроль над своей жизнью.

Если приснился кошмар - никому его не рассказывайте, иначе сбудется.

В праздник 20 ноября без большой необходимости не стоит ходить далеко от дома, посещать дикие природные места. Повышается риск заблудиться или столкнуться с агрессивными животными.

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