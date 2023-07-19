Народный праздник 20 июля известен под названиями Авдотья-сеногнойка, Фома и Ефросинья, Фома-черничник.

20 июля церковь чтит память преподобного Фомы Малеина и святой Евдокии. Наши предки называли этот праздник Авдотья-сеногнойка, поскольку в конце июля начинались дожди, которые мешали нашим предкам собирать сено.

В этот народный праздник наши предки старались поскорее убрать всё сено с поля. Если этого не сделать, то скоро оно сгниет под дождями и крестьяне останутся без урожая. На поле украинцы в давние времена работали все вместе, а в конце работы сено разделяли поровну между работниками. Каждый человек старался поучаствовать в жатве на полях соседей, ведь тогда и соседи помогут ему.

Первый сжатый сноп наши предки называли именинным и убирали в хлев, где хранили до осени. Этим снопом кормили домашний скот на Покров Пресвятой Богородицы - верили, что до праздника в сене накопится целительная сила.

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Работали в праздник 20 июля не только в поле, но и в саду. В конце июля уже можно собирать первые яблоки, груши, черешню, ранние абрикосы. В саду в этот день обрезали крону деревьев, белили стволы и прищипывали виноград.

В народный праздник 20 июля собирают и заготавливают на зиму различные ягоды. Особенно полезной в этот день считается черника. Это редкая и дорогая ягода, которая в диком виде растет в лесах в Карпатах, Прикарпатье, Полесье, реже - в Сумской и Киевской областях. В этот день дети ходили в лес за черникой, а матери заготавливали из неё варенье и настойки.

Рожденные 20 июля люди по характеру решительные и упорные. Любят сытую и комфортную жизнь, тяжело переносят лишения. Капризные и гордые. Одинаково требовательные к другим и к себе. Знают о своих недостатках и постоянно работают над собой. Характер у таких людей не самый простой, но они добрые и честные.

Что нельзя делать 20 июля

В праздник 20 июля не рекомендуется работать по дому, заниматься уборкой, стиркой и ремонтом. День издавна считается неудачным для работы по дому - по поверью, у человека, который сегодня займется такой работой, будет болеть спина.

Также день неудачен для общения, повышается вероятность конфликта и недопонимания. В этот день не стоит заводить новые отношения, ходить на свидания, делать предложение руки и сердца, свататься. Нежелательно приглашать гостей.

Запрещено в этот день купаться в природных водоемах, поскольку повышается риск утопления.

Нельзя никого обманывать в этот день, а также завидовать чужим успехам.

Не одалживайте другим людям деньги и вещи, иначе долг не вернут, а с должником будут конфликты.

Приметы погоды 20 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Коровы и козы неохотно идут на выпас - к ухудшению погоды.

Кошка не выходит на улицу - скоро пойдет дождь.

С грецкого ореха начали опадать плоды - к ранней осени.

Дождь в этот день предвещает неурожай. Но если после дождя появилась радуга, то уродится много ягод и фруктов.

Бабочки и стрекозы летают в поле - к жаркой и ясной погоде.

Чем больше утром росы на траве и листьях, тем жарче будет погода днем.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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