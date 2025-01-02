Народный праздник 2 января известен под названиями Сильвестров день, Куриный праздник, Серафим, Игнатьев день.

Наши предки 2 января лечили больных и готовили блюда из курятины. Этот день считался удачным для заводчиков курей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и что строго запрещено делать.

Что отмечаем 2 января - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят папу Римского Сильвестра и епископа Фиогена Парийского. По старому календарю чествуют священномученика Игнатия Богоносца. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 2 января отмечают христиане.

Владельцы кур в этот день заботились о птице: кормили овощами и зеленью, подсыпали мел в корм и поили святой водой. В курятнике для защиты от нечисти вешали камень с отверстием посередине. Верили, что если позаботиться о курицах, то они весь год будут хорошо нестись.

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Хозяйки готовили блюда из куриного мяса - суп, холодец, запеканку и т.п. Такой едой кормили всех родных. Если в семье был больной, то его поили куриным бульоном - по приметам, это блюдо сегодня исцелит любые болезни.

2 января ещё продолжаются Рождественские святки. В Киевской Руси это был период гуляний, веселья и семейных посиделок. Девушки собирались компанией по вечерам и гадали на суженых.

Праздник сегодня считается счастливым для любого лечения, оздоровления и медицинских операций. Особенно удачно пройдет лечение боли в ногах. У беременных легкими будут роды.

Кто родился 2 января - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня упорные, работящие, сильные духом. Преданные семье и заботливые, хоть и кажутся строгими. Экономные, грамотно распоряжаются деньгами. Они умеют давать мудрые советы.

Что нельзя делать 2 января

Если приснился кошмар, то не стоит никому его рассказывать, чтобы не сбылся.

Неудачный день для рыбалки и приготовления рыбных блюд.

В праздник 2 января нельзя ругаться, желать зла другим людям и обсуждать за спиной. Сказанные злые слова обернутся против вас.

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