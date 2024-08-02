Праздник 2 августа - Международный день пива, День сидения на подоконниках, День рождения почтового ящика, Всемирный день экологического долга.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 2 августа
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 2 августа
2 августа - 214-й день года (215-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 151 день.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
2 августа праздник отмечается во многих странах мира - узнайте, какие торжества сегодня встречают в других государствах:
- День шарика с водой, День автоматизированного программирования, День сэндвич-мороженого, День книжки-раскраски - США.
- День авиации - Сербия, Словения.
- Эдинбургский фестиваль искусств - Великобритания.
- День национального кино - Азербайджан.
- День памяти жертв геноцида синти и рома - Польша.
- День республики - Северная Македония.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений.
Важные события в истории 2 августа
- 47 до н. э. - Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II, послал в сенат сообщение "пришёл, увидел, победил".
- 1610 - мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив, будучи уверенным, что он вышел Северным путём в Тихий океан.
- 1713 - первые поселенцы прибыли в Луйсбург (Канада).
- 1769 - испанцы основали поселение Нуэстра-Сеньора-ла-Рейна-де-Лос-Анхелес-де-Порциунцила (сейчас - просто Лос-Анджелес).
- 1776 - состоялась церемония подписания Декларации независимости, принятой 4 июля Континентальным конгрессом и провозгласившей отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании. Таким образом было образовано новое государство - США. День независимости США празднуется 4 июля, а 2 августа может считаться днём, когда независимость была закреплена де-юре.
- 1790 - подведены итоги первой переписи населения США.
- 1812 - в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города.
- 1824 - в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая местом расположения самых фешенебельных магазинов.
- 1887 - в США Роуэллом Ходжем запатентована колючая проволока.
- 1934 - после смерти рейхспрезидента П. фон Гинденбурга в Германии объявлен референдум по вопросу объединения постов рейхспрезидента и рейхсканцлера, по итогам которого Адольф Гитлер был объявлен фюрером Германии.
- 1972 - подписан договор об объединении Египта и Ливии в единое государство.
- 1981 - начались слушания по делу Марка Дэвида Чапмена, обвинённого в убийстве Джона Леннона.
- 1989 - обрушение фронтона Киевского главпочтамта. 11 погибших.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают 2 августа праздник - день памяти священномученика Стефана, папы Римского, и других. По старому стилю верующие встречают день памяти преподобного Авраамия Галичского.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 2 августа
По народным приметам, в эту дату отмечается Ильин день - наши предки молились святому Илье и просили о хорошем урожае. В этот праздник принято устраивать пышный обед - хозяйки готовили блюда из тушеной баранины, ставили на стол хлеб, пекли лепешки. Важно было угостить соседей и друзей, тогда год будет благополучным.
Народные приметы о погоде 2 августа:
- сильный гром 2 августа - будет болеть голова;
- попасть под дождь на Ильин день - укрепить здоровье;
- глухой гром - пойдет тихий дождь.
Категорически запрещено в эту дату купаться в водоемах - есть приметы, что именно на Ильин день начинает цвести вода, а всех тех, кто нарушит запрет, русалки утянут на дно. По православным верованиями 2 августа нельзя сквернословить, ругаться и сплетничать.