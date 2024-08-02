В эту дату отмечается Международный день пива и День сидения на подоконниках.

Праздник 2 августа - Международный день пива, День сидения на подоконниках, День рождения почтового ящика, Всемирный день экологического долга.

2 августа - 214-й день года (215-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 151 день.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

2 августа праздник отмечается во многих странах мира - узнайте, какие торжества сегодня встречают в других государствах:

Видео дня

День шарика с водой, День автоматизированного программирования, День сэндвич-мороженого, День книжки-раскраски - США .

. День авиации - Сербия, Словения .

. Эдинбургский фестиваль искусств - Великобритания .

. День национального кино - Азербайджан .

. День памяти жертв геноцида синти и рома - Польша .

. День республики - Северная Македония.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений.

Важные события в истории 2 августа

47 до н. э. - Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II, послал в сенат сообщение "пришёл, увидел, победил".

1610 - мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив, будучи уверенным, что он вышел Северным путём в Тихий океан.

1713 - первые поселенцы прибыли в Луйсбург (Канада).

1769 - испанцы основали поселение Нуэстра-Сеньора-ла-Рейна-де-Лос-Анхелес-де-Порциунцила (сейчас - просто Лос-Анджелес).

1776 - состоялась церемония подписания Декларации независимости, принятой 4 июля Континентальным конгрессом и провозгласившей отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании. Таким образом было образовано новое государство - США. День независимости США празднуется 4 июля, а 2 августа может считаться днём, когда независимость была закреплена де-юре.

1790 - подведены итоги первой переписи населения США.

1812 - в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города.

1824 - в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая местом расположения самых фешенебельных магазинов.

1887 - в США Роуэллом Ходжем запатентована колючая проволока.

1934 - после смерти рейхспрезидента П. фон Гинденбурга в Германии объявлен референдум по вопросу объединения постов рейхспрезидента и рейхсканцлера, по итогам которого Адольф Гитлер был объявлен фюрером Германии.

1972 - подписан договор об объединении Египта и Ливии в единое государство.

1981 - начались слушания по делу Марка Дэвида Чапмена, обвинённого в убийстве Джона Леннона.

1989 - обрушение фронтона Киевского главпочтамта. 11 погибших.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают 2 августа праздник - день памяти священномученика Стефана, папы Римского, и других. По старому стилю верующие встречают день памяти преподобного Авраамия Галичского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 2 августа

По народным приметам, в эту дату отмечается Ильин день - наши предки молились святому Илье и просили о хорошем урожае. В этот праздник принято устраивать пышный обед - хозяйки готовили блюда из тушеной баранины, ставили на стол хлеб, пекли лепешки. Важно было угостить соседей и друзей, тогда год будет благополучным.

Народные приметы о погоде 2 августа:

сильный гром 2 августа - будет болеть голова;

попасть под дождь на Ильин день - укрепить здоровье;

глухой гром - пойдет тихий дождь.

Категорически запрещено в эту дату купаться в водоемах - есть приметы, что именно на Ильин день начинает цвести вода, а всех тех, кто нарушит запрет, русалки утянут на дно. По православным верованиями 2 августа нельзя сквернословить, ругаться и сплетничать.

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