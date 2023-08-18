Народный праздник 19 августа известен под названиями Яблочный Спас, Преображение Господне.

Православная церковь 19 августа по старому стилю отмечает Преображение Господне. По современному новоюлианскому календарю праздник отмечают 6 августа. В этот день отмечается описанное в Евангелие событие, когда Иисус пришел к трем своим самым преданным ученикам - Петру, Иоанну и Иакову, - и явил им свое божественное величие.

В народе этот праздник известен как Яблочный Спас. К концу августа в Украине дозревают яблоки, а на пасеках появляется много мёда. В давние времена считалось, что до Второго Спаса нельзя собирать урожай яблок. В народный праздник 19 августа наши предки несли в церковь для освящения корзину с яблоками, мёдом, орехами, виноградом.

В этот народный праздник существует много поверий, связанных с яблоками. Считается, что собственники яблонь при сборе урожая обязательно должны поделиться с близкими, чтобы деревья всегда хорошо родили. 19 августа обязательно нужно съесть яблоко с медом (желательно освященное) для крепкого здоровья и Божьего благословения.

Видео дня

На праздник 19 августа наши предки готовили различные блюда из яблок - пироги, варенья, компоты, оладьи. Также запекали яблоки с медом и орехами в печи. Считалось, что на столе обязательно должны быть блюда из яблок, и ими нужно угостить родных. А вот мясо в этот праздник не готовили, и домашних мясных животных не забивали.

Существует поверье, что если 19 августа невестка угостит свёкров яблочным блюдом, то наладит с ними добрые отношения.

19 августа - знак Зодиака

Рожденный 19 августа человек по знаку Зодиака - Лев. По характеру именинники этого дня очень гордые и независимые. Критиковать их и делать замечания бесполезно - они учатся только на своих ошибках. Упрямство и целеустремленность помогает им преодолеть любые трудности. Такие люди любят славу, популярность и всеобщее признание. Имеют слабое здоровье.

Что нельзя делать 19 августа

На Спас нельзя убираться в доме, заниматься тяжелым физическим трудом, делать ремонт. Но в этот день можно работать в саду и на огороде, а также закрывать консервацию на зиму.

Неудачный день для свадьбы и венчания.

Поскольку продолжается Успенский пост, нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца и рыбу.

19 августа считается большим грехом убивать насекомых и пауков.

Нельзя в этот день завидовать и желать зла знакомым людям, мстить и вредить, поступать на зло, иначе всё недоброе вернется к вам бумерангом.

Если в ночь с 18 на 19 августа приснился плохой сон, то нельзя его никому рассказывать, иначе он сбудется.

Приметы погоды 19 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Паук сидит на паутине на открытой местности - к жаркой и сухой погоде, слез из паутины - к дождю.

Если на земле много свежих кротовых нор, то погода в ближайшие дни будет мокрой.

Какой день сегодня, таким будет январь. Если пошел дождь, то второй месяц зимы будет снежным, а если похолодало, то и в январе похолодает. Также погода на Яблочный Спас соответствует погоде на Покрову.

Чем выше муравейники, тем холоднее будет зимой.

Если в реке вода стала холодной, то бабье лето в этом году будет коротким и прохладным.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: