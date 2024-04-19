19 апреля отмечается День подснежника и День велосипедиста.

19 апреля люди по всей Земле встречают День путешествующей улыбки, День чтения этикеток и Шутливый день. Также стоит помнить, что это 109-й день года (110-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 256 дней.

Какой сегодня праздник 19 апреля в разных странах

В эту дату, 19 апреля, многие государства отмечают свои личные национальные праздники. Они могут быть серьезными или шуточными, но тем не менее, встретить важное торжество не помешает каждому человеку:

День чеснока, День покера, День ликера "Амаретто", День сушки на бельевой веревке, День рисовых шариков, День памяти жертв теракта в Оклахома-Сити, День штата Северная Дакота - США ;

; День индейцев, День бразильской армии - Бразилия ;

; Годовщина победы в Плайя-Хирон - Куба ;

; День начала движения за независимость - Венесуэла .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране в эту дату отмечают День поэзии и творческого мышления.

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Памятные события в истории 19 апреля

1810 - народное восстание в Каракасе. Начало войны за независимость Венесуэлы от Испании.

1839 - Лондонским договором признана независимость Бельгии от Нидерландов.

1850 - Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала

1897 - проведён первый Бостонский марафон.

1919 - Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок-свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта.

1928 - завершено издание первого Оксфордского словаря английского языка.

1933 - отмена золотого стандарта в США.

1941 - сенат США принял резолюцию о поддержке идеи создания еврейского государства в Израиле.

1943 - в Бельгии подпольная группа "Еврейская солидарность" отбила у нацистов эшелон с еврейскими детьми, которых отправляли в Освенцим.

1943 - Альберт Хофман впервые преднамеренно принял ЛСД (250 мкг). Опасаясь, что заболел, он поехал из лаборатории домой на велосипеде. Во время поездки он ощутил эффекты ЛСД и сделал этот день датой первого в мире "кислотного трипа".

1943 - начало антинацистского восстания узников Варшавского гетто. Оно продолжалось почти месяц, однако в итоге было подавлено.

1947 - партия "Индийский национальный конгресс" согласилась разделить страну на Индию и Пакистан.

1977 - катастрофа Ан-24 в Моэ, в результате которой погиб 21 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в Эстонии.

1987 - семья Симпсонов впервые появляется в "Шоу Трейси Ульман" с первой короткометражной серией под названием Good night.

1993 - на 51-й день осады поместья "Маунт Кармел" агентами ФБР на ранчо вспыхнул пожар, в результате которого погибли 82 члена секты "Ветвь Давидова", в том числе 21 ребёнок, а также 4 агента бюро ATF. Среди погибших оказался и лидер секты Дэвид Кореш.

2011 - 84-летний Фидель Кастро покинул пост Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, который занимал с 1961 года.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Каждый христианин должен знать, какой праздник сегодня в Украине отмечают верующие, чтобы не пропустить важное события. Православные, которые придерживаются канонов старого стиля, встречают сразу четыре торжества - день памяти 120 святых персидских мучеников, дeнь памяти святителя Евтиxия, apxиeпиcкoпa Кoнcтaнтинoпoльcкoгo, дeнь пaмяти пpeпoдoбнoй Плaтoниды Cиpcкoй и дeнь пaмяти paвнoaпocтoльнoгo Мeфoдия, apxиeпиcкoпа Мopaвcкoгo.

Для прихожан и верующих, которые приняли новый календарь ПЦУ, церковный праздник 19 апреля совершенно другой - они отмечают день памяти святого Иоанна Старопечерника.

Приметы 19 апреля 2024 - что нельзя делать

Наши предки издавна встречали 19 апреля праздник, который назывался "Евтихий Тихий" или "Ерема Пролетный". Считалось, что в эту дату нужно поклоняться яблоне - в будущем такой ритуал даст отличный урожай.

На праздник 19 апреля категорически запрещено:

травмировать яблоню (рубить или ломать ветки, срывать цветы);

женщинам ходить с распущенными волосами;

пересчитывать деньги или запасы еды;

носить одежду черного и зеленого цвета.

Лучше 19 апреля по старому обряду испечь пирог с яблоками или погадать на жениха. Для этого нужно найти в саду цветы яблони и отнести их к порогу церкви. Согласно поверью, та девушка, которая первой придет к храму, выйдет замуж раньше остальных.

Приметы 19 апреля

Народные приметы о погоде смогут рассказать, чего ждать в будущем, как планировать свои огородные дела:

дождь идет - ждите хорошего урожая грибов;

утром стелется туман - в ближайшие дни будет стоять сухая погода;

сильный ветер в течение дня - к плохому урожаю;

ярко светит солнце и нет облаков - возможны заморозки.

Если 19 апреля вы увидите ворону, которая вьет гнездо очень высоко на дереве, это может быть предвестником половодья. А если утки строят свои жилища у самой воды, то лето окажется дождливым.

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