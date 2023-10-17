Народный праздник 18 октября известен под названиями Лука Голодный, Луков день, Харитины-первые холстины.

Православная церковь Украины 18 октября по новому стилю чтит память пророка и авторого одного из Евангелий Луки, а также мученика Марина и преподобного Юлиана.

Евангелиста Луку христиане почитают как покровителя иконописцев и живописцев. В день Луки в Киевской Руси чтили художников. Этот народный праздник издавна считается удачным для любого рисования, а картины в этот день, по приметам, получатся по-настоящему красивыми.

В этот праздники иконописцы начинали работу над новыми святыми образами. Верили, что под благословением святого Луки иконы получатся величественными и наполненными святой силой. Во времена Киевской Руси от иконописцев требовалось не только мастерское владение кистью, но и хорошее знание Святого Письма.

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По старому стилю 18 октября чтили память мученицы Харитины Амисийской и преподобного целителя Дамиана. Женщины в день Харитины ткали и белили холсты. По приметам, рожденная 18 октября девочка будет иметь талант к рукоделию.

Также праздник 18 октября считается удачным для рыбалки и сбора грибов в лесу. Чтобы улов точно был хороший, перед выходом из дома клали в карман четное количество зерен пшеницы или кукурузы.

18 октября - знак Зодиака

Рожденные 18 октября люди по знаку Зодиака - Весы. По характеру именинники этого дня очень требовательные к себе и к окружающим. Они очень амбициозные и всегда имеют много планов. Не упускают шанс проявить себя и любят привлекать внимание. Отличаются стойкостью духа, никогда не опускают руки в сложных ситуациях.

Что нельзя делать 18 октября

В Луков день, по поверьям, нельзя переедать, пить алкоголь, а также есть острую пищу, иначе заболит желудок.

Также в этот день нельзя хвастаться своими достижениями, покупками, успехами, финансовыми приобретениями. Тот, кто будет хвалиться сегодня, лишится предметов своей гордости.

Нельзя в этот день давать в долг деньги, иначе вам их не вернут.

18 октября нельзя грубо обращаться с растениями, рубить деревья и срезать ветки, срывать кору.

Лениться, ничего не делать, поздно вставать в этот день - к финансовым проблемам.

Приметы погоды 18 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Дым от костра поднимается вверх - к ясной погоде, стелется над землей - к дождю.

Если в течение дня часто меняется погода, то октябрь будет переменчивым.

Утренний туман предвещает солнечную погоду.

Если ветра нет, то скоро похолодает.

Клен полностью пожелтел - к ранней зиме.

Чайки летают большими стаями и громко кричат - к дождливой погоде.

Перелетные птицы большими стаями улетают на юг - зима будет суровой.

Если домашняя скотина ведет себя беспокойно, то скоро погода испортится.

До 18 октября снег ни разу не выпал - зима будет поздней.

Чем выше муравейники строят муравьи, тем суровей будет зима.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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