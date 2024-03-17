Народный праздник 18 марта известен под названиями Кириллов день, Конон-огородник, Конон Градарь.

Православная церковь Украины 18 марта по новому стилю чтит память архиепископа Кирилла Иерусалимского и мучеников Трофима и Евкарпия.

В Кириллов день обычно наступало долгожданное потепление: таял снег, разливались реки и прилетали перелетные птицы. Наши предки в этот день готовились к первому выезду за город на телеге: осматривали и при необходимости чинили транспорт, смазывали колеса.

Украинцы в этот день проводили обряд для хорошего урожая. Для этого горсть почвы с огорода смешивали с золой и святой водой. Такой смесью посыпали участок. Верили, что после этого ритуала земля станет плодородной.

Видео дня

В Киевской Руси люди верили в существование домовика. По народным представлениям домовой весной просыпается от зимней спячки и начинает шалить в доме. Чтобы он не портил мебель, хозяйка в народный праздник 18 марта оставляла домовому миску каши на полу.

Женщины в этот день умывались отваром трав - ромашки, мать-и-мачехи, зверобоя, календулы. Верили, что после этого кожа будет здоровой и чистой.

По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мучеников Конона Исварийского и Конона Градаря. Праздник 18 марта издавна считается удачным для посадки любых овощей и посева рассады. В этот день украинцы обязательно вспахивали огород, даже если ещё стояла зимняя погода, чтобы задобрить покровителя огородных дел Конона.

18 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рыбы. По характеру именинники этого дня мечтательные, наивные, очень творческие. У них хорошее воображение и развитая интуиция. Очень любят природу и животных. Имеют сильное чувство справедливости, не мирятся со злом. Рожденные 18 марта люди имеют много целей в жизни, но редко их достигают из-за лени и нерешительности.

Что нельзя делать 18 марта

Нельзя давать взаймы соль или хлеб из дома, иначе вместе с ними отдадите свою судьбу.

В день Конона нельзя пользоваться граблями, чтобы град посевы не побил.

Если в хозяйстве родился теленок, козленок или ягненок, то его нельзя показывать незнакомцам, чтобы не сглазили.

Женщинам нельзя стричь волосы, чтобы не было проблем с женским здоровьем.

Неудачный день для крупных финансовых трат и больших покупок.

Приметы погоды 18 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Птицы роются в земле - к теплой погоде, сидят на деревьях - к морозам.

Если выпал снег, то потепления ждать еще долго.

День пасмурный - до конца марта солнце редко будет появляться.

Если сегодня сухо и ясно, то лето будет засушливым.

В доме и хозяйственных помещениях появились мыши - к неурожайному году.

Аисты уже прилетели из теплых краев - апрель будет теплым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: