Православная церковь Украины 17 июня чтит мучеников Мануила, Савелия и Исмаила. По старому стилю в праздник сегодня чтят святителя Митрофана Константинопольского.
Наши предки в народный праздник 17 июня усиленно работали на огороде. Женщины окучивали картошку, а мужчины разбрасывали по полю и закапывали навоз. В этот день все удобрения считаются вдвое полезными, а борьба с сорняками - более эффективной, чем обычно.
Владельцы скота в этот народный праздник выводили животных на выпас сами или нанимали пастухов. Строго следили за тем, чтобы коровы не заходили на чужие поля, иначе можно получить от соседей. Свиней с середины июня начинали резать на мясо и закрывали сало на зиму.
Обычно с этого периода вода в природный водоемах достаточно прогревалась для купания. Дети и молодежь массово ходили нырять к ближайшей речке. Однако период также опасен для плавания, поскольку водоемы становятся непредсказуемыми и покрываются мулом, а реальную глубину оценить трудно. В середине июня случалось много несчастных случаев на воде.
В праздник 17 июня, согласно приметам, нужно разжечь костер и сжечь в нем старые, ненужные вещи, а также отцветшие венки. Такой ритуал привлечет удачу и поможет избавиться от старых тревог.
17 июня - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру общительные, уверенные в себе, горделивые. Они всегда знают, чего хотят от жизни. Все планы продумывают тщательно и заранее. Неохотно прислушиваются к критике. Они очень харизматичные и легко заводят друзей.
Что нельзя делать 17 июня
Нельзя неуважительно относиться к воде, плевать в неё и бросать мусор, срывать кувшинки. Рыбакам нельзя ловить больше рыбы, чем они могут съесть.
Повышается риск несчастных случаев на воде, поэтому не стоит плавать на глубине, в непогоду и в диких необустроенных местах, а также оставлять плавающих детей без присмотра.
Не давайте деньги и предметы в долг, иначе вам вряд ли вернут одолженное.
Нельзя сегодня лениться, откладывать важные дела, не выполнять обещания.
Приметы погоды 17 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Утром на траве нет росы - к скорому дождю.
- Дождь до обеда закончится быстро, после полудня - затянется на много часов.
- Если цветы начали сильно пахнуть, то ждите непогоды.
- Дует северо-западный ветер - к ухудшению погоды.
- При заходе солнца небо золотистое - к теплым и солнечным дням.
- Гроза 17 июня сулит богатый урожай ягод и грибов.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.