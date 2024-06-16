Народный праздник 17 июня известен под названиями Мануйло и Савелий, Мануил-солнцестой, Молодой Ярило, Митрофанов день, Митрофан-навозник.

Православная церковь Украины 17 июня чтит мучеников Мануила, Савелия и Исмаила. По старому стилю в праздник сегодня чтят святителя Митрофана Константинопольского.

Наши предки в народный праздник 17 июня усиленно работали на огороде. Женщины окучивали картошку, а мужчины разбрасывали по полю и закапывали навоз. В этот день все удобрения считаются вдвое полезными, а борьба с сорняками - более эффективной, чем обычно.

Владельцы скота в этот народный праздник выводили животных на выпас сами или нанимали пастухов. Строго следили за тем, чтобы коровы не заходили на чужие поля, иначе можно получить от соседей. Свиней с середины июня начинали резать на мясо и закрывали сало на зиму.

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Обычно с этого периода вода в природный водоемах достаточно прогревалась для купания. Дети и молодежь массово ходили нырять к ближайшей речке. Однако период также опасен для плавания, поскольку водоемы становятся непредсказуемыми и покрываются мулом, а реальную глубину оценить трудно. В середине июня случалось много несчастных случаев на воде.

В праздник 17 июня, согласно приметам, нужно разжечь костер и сжечь в нем старые, ненужные вещи, а также отцветшие венки. Такой ритуал привлечет удачу и поможет избавиться от старых тревог.

17 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру общительные, уверенные в себе, горделивые. Они всегда знают, чего хотят от жизни. Все планы продумывают тщательно и заранее. Неохотно прислушиваются к критике. Они очень харизматичные и легко заводят друзей.

Что нельзя делать 17 июня

Нельзя неуважительно относиться к воде, плевать в неё и бросать мусор, срывать кувшинки. Рыбакам нельзя ловить больше рыбы, чем они могут съесть.

Повышается риск несчастных случаев на воде, поэтому не стоит плавать на глубине, в непогоду и в диких необустроенных местах, а также оставлять плавающих детей без присмотра.

Не давайте деньги и предметы в долг, иначе вам вряд ли вернут одолженное.

Нельзя сегодня лениться, откладывать важные дела, не выполнять обещания.

Приметы погоды 17 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утром на траве нет росы - к скорому дождю.

Дождь до обеда закончится быстро, после полудня - затянется на много часов.

Если цветы начали сильно пахнуть, то ждите непогоды.

Дует северо-западный ветер - к ухудшению погоды.

При заходе солнца небо золотистое - к теплым и солнечным дням.

Гроза 17 июня сулит богатый урожай ягод и грибов.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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