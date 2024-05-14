Народный праздник 15 мая известен под названиями Пахом Тёплый, Пахом-бокогрей, Пахомов день, Борис и Глеб, Соловьиный праздник.

Православная церковь Украины 15 мая по новому стилю чтит память преподобного Пахомия Великого и преподобного Исаи Киево-Печерского. По старому стилю в праздник сегодня чтят киевских князей Бориса и Глеба.

Наши предки в праздник 15 мая усердно работали на участке. В самом разгаре была посевная. В середине месяца начинали сажать пшеницу, рожь, лен, овес, подсолнечник. К посевам приступали только в том случае, если была хорошая погода без дождей и грозы.

Посадками занимались всей семьей. Мужчины пахали землю, а женщины сеяли. Сыновья обязательно помогали отцу. После работы все вместе обедали на природе, а остатки еды закапывали на поле.

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В середине мая ожидали прилета стрижей, ласточек и соловьев. Услышать пение соловья в этот народный праздник - очень счастливая примета. А если пернатые заселились возле дома, то его жители будут счастливыми и здоровыми.

По приметам, в народный праздник 15 мая нужно сварить большую кастрюлю каши и накормить всех родных. Тогда семья на протяжении года будет сытой.

15 мая - хороший день для торговли, продаж, ведения бизнеса. Сегодня можно получить хорошую выручку. Для покупок дата также подходит - купленные вещи обрадуют и долго прослужат.

15 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру решительные, настойчивые, упрямые. Они очень любопытные и часто бывают нетактичными. Любят комфорт и достаток, тяжело переносят лишения. В финансах проявляют скупость.

Что нельзя делать 15 мая

Нельзя в этот день оставлять в доме беспорядок, немытую посуду, разбросанные вещи.

Вытираться чужим полотенцем нельзя - придется решать чужие проблемы.

Женщинам не стоит брать в руки иглу, спицу, крючок, поскольку значительно повышается риск порезов и уколов. Также нельзя поднимать тяжелые вещи, иначе могут появиться боли в спине и проблемы с женским здоровьем.

Незамужним женщинам не стоит рассказывать о своей личной жизни и новых отношениях, иначе планы не сбудутся.

Приметы погоды 15 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

На осине появилось много сережек - к богатому урожаю овса и льна в этом году.

Если соловьи поют, то будет хороший урожай зерновых.

Зацвела калина - пора сеять пшеницу и рожь.

Если весь день тепло, то и лето будет теплым.

Во время заката солнца небо красное - к грозовому лету.

Дует сильный холодный ветер 15 мая - к прохладному маю и позднему лету.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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