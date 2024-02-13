Народный праздник 14 февраля известен под названиями Кирилл Весноуказчик, Трифонов день, Трифон-перезимник, Трифон-мышегон.

Православная церковь Украины 14 февраля по новому стилю чтит память благоверного Михаила Черниговского и равноапостольного Кирилла, который вместе с братом Мефодием перевел Евангелие на старославянский язык. По старому стилю сегодня чтили мученика Трифона, который считается защитником от вредителей и грызунов.

В католических странах сегодня отмечают День святого Валентина 2024. Этот праздник также приобретает популярность в Украине. Отмечают его в основном влюбленные парочки - делают друг другу подарки, устраивают свидания, вспоминают былые дни.

У украинцев весь февраль в давние времена был посвящен венчаниям и свадьбам. Молодые люди старались пожениться до весны, пока не начались огородные хлопоты и посты. Праздник 14 февраля - удачный день для свадьбы.

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Наши предки в этот народный праздник занимались работой на огороде - задерживали снег, пололи грядки с озимыми культурами, высаживали зелень на подоконнике. В этот день рекомендуется купить и прорастить семена для будущих посевов. Тогда богатый урожай гарантирован.

В старину в этот день поздравляли повитух. Молодые матери ходили в гости к акушеркам и приносили гостинцы, фрукты, пирогами, варениками, пивом. Повитухи пользовались большим уважением в Киевской Руси. Самим же женщинам и особенно матерям для крепкого здоровья нужно съесть угощение от родных.

Мужчины в народный праздник 14 февраля варили домашнее пиво, занимались ремонтом и очисткой сельскохозяйственных орудий, рубили дрова. В погребах и амбарах предпринимали меры защиты грызунов, окуривая помещение ароматными травами.

14 февраля - знак Зодиака

Рожденный 14 февраля человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня имеют острый ум, творческое воображение и лидерские качества. Они начитанные и образованные, с ними приятно общаться. Не боятся отличаться от толпы. Благодаря большой целеустремленности добиваются больших успехов в любимом деле.

Что нельзя делать 14 февраля

В праздник сегодня нельзя обижать животных, кричать на них, выгонять на улицу котов и собак.

Не отказывайтесь от подарков и угощений в этот день.

Если пригласили домой гостей, то обязательно угостите их или дайте еду с собой.

Не стоит пить алкоголь, особенно "за компанию" с кем-то, иначе повышается риск развития алкоголизма.

Приметы погоды 14 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Синички весь день щебечут - к улучшению погоды.

Дождливый или снежный день предвещает мокрую весну.

О ранней весне свидетельствует таяние снега и размерзание земли.

Белки спускаются на землю - к потеплению.

Какая погода сегодня - таким будет июнь.

Если на крышах видны длинные сосульки, то летом будет хороший урожай зерна.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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