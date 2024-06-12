Народный праздник 13 июня известен под названиями Акулина-гречишница, Еремей-распрягальник, Еремей-бобовник.

Православная церковь Украины 13 июня по новому стилю чтит память мучениц Акилины, Антонины и Анны. По старому стилю в праздник сегодня чтят апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермия Команского.

Наши предки в народный праздник 13 июня сеяли озимые зерновые культуры и позднюю гречку. Посеянные сегодня растения непременно дадут богатый урожай.

Хозяйки в эту дату готовили гречневую кашу и котлеты с гречкой. Такое блюдо, по приметам, повысит урожайность растений и привлечет в дом благополучие, сытость и обеспеченность. Кашей также угощали путников и бедняков, совершая таким образом доброе дело.

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Крестьяне в эту дату опасались палящего солнца, которое вызывало ожоги на коже и солнечные удары. Чтобы избежать проблем, работу на поле делали утром и вечером, а днем из дома по возможности не выходили. Ещё одной угрозой в этот народный праздник были слепни и оводы, атакующие домашний скот. Чтобы животные не мучались, их пасли в прохладное время суток.

Праздник 13 июня считается удачным для ухода за лошадьми. Их вкусно кормили, поили святой водой, умывали и расчесывали, меняли подковы. В гриву им вплетали цветные ленты. На лошадях никуда не ездили. Согласно поверью, если их сегодня запрячь, то вскоре животные заболеют.

13 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня энергичные, эмоциональные, уверенные в себе. Всё принимают близко к сердцу. Их легко расстроить и обрадовать. Часто они слишком переживают из-за вещей, которые того не стоят. Рожденные 13 июня люди имеют острое чувство справедливости и надолго запоминают обиду.

Что нельзя делать 13 июня

Нельзя сегодня пить молоко - вместо пользы оно принесет вред.

По возможности не стоит сегодня общаться с неприятными, негативными, мстительными и завистливыми людьми, иначе в вас надолго поселятся негативные эмоции.

Не хвастайтесь, не хвалитесь достижениями и достатком и не рассказывайте личную информацию о себе, иначе завистники испортят вашу репутацию и пустят слухи.

В самое жаркое время дня не стоит работать на огороде и в поле, чтобы избежать солнечного удара.

Приметы погоды 13 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пасмурно, но пчелы и бабочки продолжают летать - дождя сегодня не будет.

Пение кукушки слышно - к улучшению погоды.

Густой утренний туман предвещает богатый урожай ягод и грибов в этом году.

Если дует мощный ветер, то следующие дни уже будут безветренными.

Стрижи и ласточки низко летают - к дождю или грозе.

Липа уже отцвела - осень будет ранней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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