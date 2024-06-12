Православная церковь Украины 13 июня по новому стилю чтит память мучениц Акилины, Антонины и Анны. По старому стилю в праздник сегодня чтят апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермия Команского.
Наши предки в народный праздник 13 июня сеяли озимые зерновые культуры и позднюю гречку. Посеянные сегодня растения непременно дадут богатый урожай.
Хозяйки в эту дату готовили гречневую кашу и котлеты с гречкой. Такое блюдо, по приметам, повысит урожайность растений и привлечет в дом благополучие, сытость и обеспеченность. Кашей также угощали путников и бедняков, совершая таким образом доброе дело.
Крестьяне в эту дату опасались палящего солнца, которое вызывало ожоги на коже и солнечные удары. Чтобы избежать проблем, работу на поле делали утром и вечером, а днем из дома по возможности не выходили. Ещё одной угрозой в этот народный праздник были слепни и оводы, атакующие домашний скот. Чтобы животные не мучались, их пасли в прохладное время суток.
Праздник 13 июня считается удачным для ухода за лошадьми. Их вкусно кормили, поили святой водой, умывали и расчесывали, меняли подковы. В гриву им вплетали цветные ленты. На лошадях никуда не ездили. Согласно поверью, если их сегодня запрячь, то вскоре животные заболеют.
13 июня - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня энергичные, эмоциональные, уверенные в себе. Всё принимают близко к сердцу. Их легко расстроить и обрадовать. Часто они слишком переживают из-за вещей, которые того не стоят. Рожденные 13 июня люди имеют острое чувство справедливости и надолго запоминают обиду.
Что нельзя делать 13 июня
Нельзя сегодня пить молоко - вместо пользы оно принесет вред.
По возможности не стоит сегодня общаться с неприятными, негативными, мстительными и завистливыми людьми, иначе в вас надолго поселятся негативные эмоции.
Не хвастайтесь, не хвалитесь достижениями и достатком и не рассказывайте личную информацию о себе, иначе завистники испортят вашу репутацию и пустят слухи.
В самое жаркое время дня не стоит работать на огороде и в поле, чтобы избежать солнечного удара.
Приметы погоды 13 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Пасмурно, но пчелы и бабочки продолжают летать - дождя сегодня не будет.
- Пение кукушки слышно - к улучшению погоды.
- Густой утренний туман предвещает богатый урожай ягод и грибов в этом году.
- Если дует мощный ветер, то следующие дни уже будут безветренными.
- Стрижи и ласточки низко летают - к дождю или грозе.
- Липа уже отцвела - осень будет ранней.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.