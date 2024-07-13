В эту дату отмечается День рая для дураков и День довольных сотрудников.

Праздник 13 июля - День рая для дураков, День довольных сотрудников, Международный день купания нагишом, День первого чемпионата мира по футболу, Международный день головоломки, Международный день горных пород.

13 июля - 194-й день года (195-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 171 день.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

13 июля праздник отмечается в разных странах - предлагаем вам узнать, какие именно важные торжества встречают в других государствах:

Видео дня

День фасоли с сосисками, День признательности за музыку в парикмахерской, День говяжьего жира, День "Иди на запад", День штата Делавэр - США .

. Праздник моря и рыбака - Латвия .

. День телекоммуникаций - Аргентина .

. День государственности - Черногория .

. День кашмирских мучеников - Пакистан .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - жители нашей страны отмечают День работников пожарной безопасности Вооруженных сил.

Важные события в истории 13 июля

1772 - английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

1837 - королева Виктория переехала из Сент-Джеймсского дворца в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании.

1885 - в Амстердаме открыт Голландский Национальный музей.

1897 - Гульельмо Маркони получил патент на радио.

1923 - парламент Англии одобрил внесённый леди Астор закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет, официальное открытие Знака Голливуда.

1930 - в Уругвае начался первый чемпионат мира по футболу.

1938 - в Бостоне открылся первый телетеатр. За 25 центов 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и танцами. Само представление шло этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения.

1949 - папа римский Пий XII объявил, что любой католик, сознательно и добровольно вступивший в ряды компартии или иным образом поддерживающий её, будет отлучён от церкви.

1956 - заложен краеугольный камень "Кармелита", первого на Ближнем Востоке метрополитена, расположенного в городе Хайфа, Израиль.

1973 - вышел первый альбом группы "Queen".

Какой сегодня церковный праздник

Православные христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают 13 июля праздник - Собор Архангела Гавриила. Верующие, которые встречают торжества по старому стилю, отмечают Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 13 июля

Праздник 13 июля у наших предков назывался "Макушка" - в эту дату было принято надевать свою лучшую одежду и идти косить сено. После окончания работы люди устраивали гуляния, плели чучело из сена, водили хороводы и пели песни. В конце праздника чучело сбрасывали в реку.

Народные приметы о погоде 13 июля:

кукушка кукует - лето будет теплым и долгим;

утром видно росу - к хорошей погоде;

нет росы - к дождю;

облака плывут против ветра - к осадкам.

Приметы категорически запрещают 13 июля думать о плохом, вспоминать обиды, ссориться с кем-либо. Женщинам нельзя убирать в квартире и затевать стирку. Лучше посвятить день приятному хобби.

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