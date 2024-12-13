Народный праздник 13 декабря известен под названиями Евстратиев день, Ведьмины посиделки, Андрей Первозванный, Андрей Зимний, Андреев день.

13 декабря считается опасным днем в целом, но счастливым для мужчин. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и какими действиями привлечь счастье.

Что отмечаем 13 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят мучеников Евгения, Евстратия и Лукию. По старому календарю чествуют апостола Андрея Первозванного, который стал первым учеником Иисуса. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 13 декабря отмечают христиане.

Праздник сегодня издавна считается опасным днём из-за нашествия ведьм. Согласно приметам, в этот день не стоит ходить далеко от дома, а также ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя беду.

Видео дня

День Андрея Первозванного в давние времена отмечали веселыми гуляниями, песнями, посиделками. Больше всего праздник любила молодежь. На ужин было принято приглашать домой друзей, обсуждать сплетни и играть в игры. Девушки пекли специальное обрядовое печенье (калиту) и подвешивали за веревку к потолку, а юноши пытались откусить выпечку в прыжке.

Очень популярными в Андреев день были магические ритуалы. Гадания на Андрея Первозванного в основном практиковали незамужние девушки, пытаясь узнать свою судьбу.

13 декабря - счастливая дата для мужчин и любой мужской работы. У мужского пола будет получаться всё задуманное.

Кто родился 13 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня целеустремленные, упорные, активные. У них много друзей и увлечений. С ними никогда не бывает скучно. Эти люди постоянно занимаются саморазвитием и интересуются всем новым.

Что нельзя делать 13 декабря

Запрещено ругаться матом, ссориться с родными, вспоминать прошлые обиды, обсуждать человека за его спиной.

День не подходит для рыбалки и охоты. Также не стоит выходить на лёд - в этот период он ещё тонкий и может не выдержать вес человека.

В праздник 13 декабря нельзя заниматься уборкой, стиркой и прочей работой по дому.

Если приснился кошмар, то никому его не рассказывайте, иначе сон может воплотиться в реальной жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: