Праздник 11 июля - Всемирный день шоколада, Целый день соглашения со Вселенной, Международный день эфирных масел, Всемирный день народонаселения, День пяти миллиардов.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 11 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 11 июля
11 июля - 192-й день года (193-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 173 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
Сегодня, 11 июля праздник отмечается во многих уголках планеты. Посмотрите, какие именно торжества встречают в разных странах:
- День коктейля "Мохито", День подбадривания одиноких, Всеамериканский день фотографирования домашних животных, День плавательного бассейна, День черничного маффина - США.
- День моря - Китай.
- День деревьев - Мексика.
- Одиннадцатая ночь - Северная Ирландия.
- День памяти жертв геноцида - Польша.
- День памяти геноцида в Сребренице - Босния и Герцеговина.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране нет 11 июля никаких национальных праздников - по желанию можно присоединиться к международным.
Важные события в истории 11 июля
- 1576 - английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию.
- 1700 - в Берлине основана Германская академия наук.
- 1783 - Французская академия прекратила работы по разработке парохода как бесперспективные.
- 1792 - законодательное собрание Франции выдвинуло лозунг "Отечество в опасности!". По декрету собрания все мужчины призывались на военную службу.
- 1890 - состоялись первые в истории Японии парламентские выборы.
- 1893 - японец Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг.
- 1919 - в Голландии введён 8-часовой рабочий день.
- 1925 - во Львове основано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).
- 1933 - в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.
- 1940 - Румыния исключена из Лиги Наций за сотрудничество с нацистами.
- 1975 - в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 тысяч древних статуй воинов.
- 1984 - в США объявлено, что к 1989 году во всех автомобилях обязательно должны быть ремни безопасности.
- 1985 - в журнале Playboy опубликованы фотографии обнажённой поп-звезды Мадонны.
- 2001 - американский концерн Polaroid объявил о своём банкротстве.
Какой сегодня церковный праздник
11 июля по новому стилю и календарю ПЦУ православные верующие отмечают день памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской. По старому стилю христиане встречают праздник иконы Божией Матери "Троеручница", день памяти пpeпoдoбныx Cepгия и Гepмaнa, Вaлaaмcкиx чудoтвopцeв и пpeпoдoбнoгo Пaвлa Кopинфянинa.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 11 июля
Приметы на этот день говорят о необходимости собирать крапиву и готовить из нее различные блюда. В народе праздник 11 июля называется "Крапивное заговенье" - наши предки считали, что это растение сегодня имеет целебные свойства. Также 11 июля можно начинать копать картошку.
Народные приметы о погоде 11 июля:
- кукушка не поет - зима будет ранней и снежной;
- созрела черника - можно косить рожь;
- идет дождь - осень будет ясной;
- много шишек на сосне - к богатому урожаю ячменя.
Нельзя в эту дату обманывать кого-либо даже в мелочах и ссориться с близкими людьми. Православные традиции запрещают сквернословить, обижаться и завидовать. Также есть поверье, что лучше не ложиться спать слишком рано, иначе приснится кошмар.