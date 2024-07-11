В эту дату отмечается Всемирный день шоколада и Целый день соглашения со Вселенной.

Праздник 11 июля - Всемирный день шоколада, Целый день соглашения со Вселенной, Международный день эфирных масел, Всемирный день народонаселения, День пяти миллиардов.

11 июля - 192-й день года (193-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 173 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

Сегодня, 11 июля праздник отмечается во многих уголках планеты. Посмотрите, какие именно торжества встречают в разных странах:

Видео дня

День коктейля "Мохито", День подбадривания одиноких, Всеамериканский день фотографирования домашних животных, День плавательного бассейна, День черничного маффина - США .

. День моря - Китай .

. День деревьев - Мексика .

. Одиннадцатая ночь - Северная Ирландия .

. День памяти жертв геноцида - Польша .

. День памяти геноцида в Сребренице - Босния и Герцеговина .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране нет 11 июля никаких национальных праздников - по желанию можно присоединиться к международным.

Важные события в истории 11 июля

1576 - английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию.

1700 - в Берлине основана Германская академия наук.

1783 - Французская академия прекратила работы по разработке парохода как бесперспективные.

1792 - законодательное собрание Франции выдвинуло лозунг "Отечество в опасности!". По декрету собрания все мужчины призывались на военную службу.

1890 - состоялись первые в истории Японии парламентские выборы.

1893 - японец Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг.

1919 - в Голландии введён 8-часовой рабочий день.

1925 - во Львове основано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).

1933 - в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

1940 - Румыния исключена из Лиги Наций за сотрудничество с нацистами.

1975 - в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 6 тысяч древних статуй воинов.

1984 - в США объявлено, что к 1989 году во всех автомобилях обязательно должны быть ремни безопасности.

1985 - в журнале Playboy опубликованы фотографии обнажённой поп-звезды Мадонны.

2001 - американский концерн Polaroid объявил о своём банкротстве.

Какой сегодня церковный праздник

11 июля по новому стилю и календарю ПЦУ православные верующие отмечают день памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской. По старому стилю христиане встречают праздник иконы Божией Матери "Троеручница", день памяти пpeпoдoбныx Cepгия и Гepмaнa, Вaлaaмcкиx чудoтвopцeв и пpeпoдoбнoгo Пaвлa Кopинфянинa.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 11 июля

Приметы на этот день говорят о необходимости собирать крапиву и готовить из нее различные блюда. В народе праздник 11 июля называется "Крапивное заговенье" - наши предки считали, что это растение сегодня имеет целебные свойства. Также 11 июля можно начинать копать картошку.

Народные приметы о погоде 11 июля:

кукушка не поет - зима будет ранней и снежной;

созрела черника - можно косить рожь;

идет дождь - осень будет ясной;

много шишек на сосне - к богатому урожаю ячменя.

Нельзя в эту дату обманывать кого-либо даже в мелочах и ссориться с близкими людьми. Православные традиции запрещают сквернословить, обижаться и завидовать. Также есть поверье, что лучше не ложиться спать слишком рано, иначе приснится кошмар.

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