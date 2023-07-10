Народный праздник 11 июля известен под названиями Крапивное заговенье, Троеручница, Сергеев день.

Православная церковь 11 июля в честь преподобных Сергия, Германа и Павла. Также в этот день чтят икону Божьей Матери "Троеручница", которая сейчас находится в Афоне. По легендам, этот святой образ исцеляет даже тяжкие недуги.

Народный праздник 11 июля наши предки посвящали сбору крапивы. За этот праздник прозвали Крапивное заговенье. Это был последний день сбора крапивы, поскольку считалось, что после 11 июля растение теряет целебные свойства и становится слишком жестким.

В праздник 11 июля собирали крапиву и готовили из неё пироги, супы, салаты. Женщины рвали растение голыми руками - считали, что жгучая крапива омолаживает и чистит кровь. Из растения добывали нити и ткали холсты, рубашки, полотенца. Верили, что одежда из крапивы принесет крепкое здоровье, избавит от боли в коленях и пояснице.

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Крапиву использовали не только в целебных целях, но и для защиты от злой силы. Траву раскладывали на чердаке, на пороге дома, у входа в сарай. Пучки травы развешивали в хлеву домашнего скота, чтобы животные не болели. А чтобы из дома "вымести" все ссоры, болезни и проблемы, дом подметали веником из крапивы.

11 июля - канун дня Петра и Павла, который для украинцев был большим праздником. К празднику готовились заранее, подготавливая вещи для ярмарки и убираясь в доме. Молодежь в эту дату ходила свататься.

Рожденные 11 июля люди очень ответственные и совестливые. Они либо делают свое дело идеально, либо не делают вообще. Не дают пустых обещаний и никогда не рассказывают чужие секреты. Тщеславные и немного самовлюбленные.

Что нельзя делать 11 июля

До этого народного праздника считалось плохой приметой косить траву. У такого человека садовые инструменты затупятся и хорошего урожая зерна не будет.

Нельзя спать днем, иначе голова болеть будет.

Нельзя стричь детей 11 июля.

Также в этот день не стоит покупать и собирать на пасеке мед, иначе он забродит и быстро испортится.

Издавна считается, что тот, кто заболеет на Крапивное заговенье, будет болеть ещё 11 дней. Поэтому в эту дату нежелательно болеть, сидеть под сквозняками и пить холодные напитки.

Приметы погоды 11 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

К 11 июля соловей уже перестает петь. Но если птицу ещё слышно, то осень будет ранней.

У птиц начали летать птенцы - к сильной жаре.

Если ветра нет, но лес сильно шумит, то скоро пойдет дождь.

Небо во время восхода солнца золотое - к прохладной и ветренной погоде, красное - к жаре и засухе.

На калине появилось очень много ягод - к морозной зиме.

Если кукушка перестала куковать, то зима в этом году будет ранняя.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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