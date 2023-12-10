Народный праздник 11 декабря известен под названиями Никонов день, Сойкин день.

Православная церковь Украины 11 декабря по новому стилю чтит память святого Никона Сухого - сына богатых родителей, который отказался от наследства и принял иночество в Киево-Печерской лавре. По старому стилю в этот день почитали святых Авиа и Гурия, а также исповедника Стефана.

Наши предки в этот народный праздник молились святому Никону о прощении грехов и нечестивых проступков, очищении совести.

В праздник 11 декабря наши предки проводили специальный обряд для благополучия и защиты от злых сил. Для этого с утра поджигали лампадку и оставляли гореть до тех пор, пока все в доме не лягут спать. Также в этот день широко открывали створки окон и снимали шторы. Люди верили, что в Никонов день в доме должно быть светло, и этот свет очищал помещение.

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В народный праздник 11 декабря люди наблюдали за сойками. Увидеть эту птичку во дворе в этот день считалось очень счастливой приметой. Для соек оставляли угощение в скворечнике.

Дата считается очень удачной для лечение лихорадки, пневмонии, ангины, туберкулёза и любых заболеваний легких. По давним верованиям, даже самая тяжелая болезнь отступит, если посвятить лечению 11 декабря.

День 11 декабря издавна считается несчастливым для любых путешествий. Возможно такое предубеждение связано с тем, что к этой дате замерзали и покрывались снегом дороги, и путешественники боялись загрузнуть в снегу или заблудиться из-за метели.

11 декабря - знак Зодиака

Рожденный 11 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. По характеру именинники этого дня сильные духом, не боятся трудностей и не опускают руки. Смело берут на себя ответственность за себя и за других. Предпочитают делать все дела в одиночку и самостоятельно отвечать за результат. Их главным недостатком является предвзятость - они судят людей по первому впечатлению.

Что нельзя делать 11 декабря

Не стоит ездить в путешествие и далёкую дорогу без большой необходимости.

Нельзя в этот день плотно закрывать окна шторами.

После наступления темноты не стоит заниматься тяжелыми физическими упражнениями и работой по дому.

В день Никона нельзя одеваться в рваную, грязную, сильно изношенную одежду, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Нельзя отправляться на охоту и рыбалку в этот день.

Категорически запрещено рубить сосны и ели, иначе будет беда.

Приметы погоды 11 декабря

Вот какие приметы погоды есть в этот день:

Вороны в небе летают по кругу - к снегопаду.

Мокрый снег 11 декабря предвещает влажный декабрь.

Если резко потеплело в этот день, то вскоре так же резко похолодает.

Зола в печи очень быстро остывает - к скорому потеплению.

Утренний туман предвещает теплую погоду и таяние снега.

Голуби себя ведут беспокойно - к метели.

Важно отметить, что в наши дни погода значительно изменилась и не все давние приметы для нас актуальны.

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