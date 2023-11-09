Народный праздник 10 ноября известен под названиями Родион и Ераст, Родион Ледолом, Параскева Пятница, Параскева Льняница.

Православная церковь Украины 10 ноября по новому стилю чтит память младших апостолов Ераста и Родиона. По старому стилю 10 ноября церковь чтила святую Параскеву из Малой Азии.

Наши предки в этот день по возможности сидели дома и никуда не ездили. Погода в середине ноября была непредсказуемой и менялась несколько раз за день. Дороги то замерзали, то размывались дождем, то засыхали. Народный праздник 10 ноября издавна считался неудачным для поездок, поскольку телега могла в любой момент загрузнуть посреди тропы.

У наших предков в этот народный праздник была традиция помогать бедным и нуждающимся людям, а также сиротам. Им жертвовали одежду, посуду, предметы быта. Люди верили, что нищие находятся ближе к Богу, и помощь им будет щедро вознаграждена Господом.

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Также в этот день было принято угощать родных, особенно тех, с кем сложились не очень близкие отношения. А молодожены угощали родителей мужа или жены. Считалось, что если накормить гостя в этот день домашним или освященным хлебом, то отношения с человеком наладятся.

По старому стилю церковь в этот день чтила святую Параскеву, которая считается покровительницей женского рукоделия и в целом защитницей женщин. Женщины молились Параскеве об удачном замужестве и счастливой семейной жизни. День считали удачным для рукоделия, женской работы, торговли. По народным верованиям в эту дату легко проходят роды.

Праздник 10 ноября считается удачным для охотников, рыбаков и грибников. Однако им до захода солнца нужно вернуться домой.

10 ноября - знак Зодиака

Рожденный 10 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. По характеру именинник этого дня сильный и властолюбивый. Он любит, когда им восхищаются. Очень тяжело переносит неудачи. Рожденный 10 числа человек предпочтет вообще ничего не делать, если не уверен, что сделает все идеально. Он очень талантлив в своей профессии, но довольно ленивый в быту.

Что нельзя делать 10 ноября

В этот день нежелательно отправляться в далёкую дорогу, особенно если в последние дни шел дождь. Если нет возможности отложить поездку, то перед дорогой прочтите молитву для путешественников.

Нежелательно уходить далеко от дома после заката, особенно в дикую местность.

В эту дату нельзя прясть, но можно шить и вышивать.

В эту дату нежелательно много смеяться, громко веселиться и устраивать многолюдные вечеринки.

По возможности в этот день стоит как можно меньше контактировать с водой: не мыть посуду и полы, не купаться и не принимать водные процедуры.

Приметы погоды 10 ноября

В этот день существуют такие приметы погоды:

Если до этого дня до сих пор не опали листья на вишне, то зима в этом году будет поздней.

Иней на деревьях и траве предвещает приближение морозов.

Утром появился густой туман - к оттепели.

Если ночью небо заволокло тучами, то следующий день будет мокрым.

Увидеть 10 ноября белку на земле - к потеплению.

Важно помнить, что в наши дни климат значительно изменился, и некоторые давние погодные приметы для нас уже не актуальны.

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