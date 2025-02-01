Среди именинников Петр, Семен, Антон и другие.

День ангела в Украине празднуют по календарю старого и нового стилей. Чаще всего именинники по ним не совпадают, но бывают и исключения. УНИАН подготовил открытки для всех, кто празднует сегодня.

Именины по новому стилю

Василий - представители этого имени светлые и веселые люди. Они тщательно планируют свою жизнь и очень страстные.

Николай - эти мужчины не выносят обмана, упрямы и могут быть несколько высокомерными. По своей натуре они борцы.

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Петр (также и по старому стилю) - люди с этим именем хорошие организаторы, горделивые и жадные к вниманию. Они стойко переносят неудачи.

Семен - значение имени "услышанный Богом в молитве". Обычно носители этого имени легки в общении, внимательны и добры.

Тимофей - они внимательны, не злопамятны и имеют противоречивый характер.

У кого именины сегодня по календарю старого стиля

День ангела отмечают еще несколько человек, которые указаны в списке ниже.

Антон - носители этого имени громкие, смелые и оптимистичные мужчины. Они волевые и мужественные.

Макар - люди с этим именем справедливые и прямолинейные, способны добиваться успеха путем самоанализа.

Федор - эти мужчины могут похвастаться хорошей интуицией и философским мышлением. Они основательные, честные и напористые.

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