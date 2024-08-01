В эту дату отмечается Международная неделя клоунов и День бумажных салфеток.

Праздник 1 августа - Международная неделя клоунов, День бумажных салфеток, Международный день консервирования, День всемирной паутины, Международный флешмоб женственности, День работника технической поддержки, Международный день "чайлдфри", День планировщика, Всемирный день борьбы с раком легких, День гармоничного пения, Всемирная неделя грудного вскармливания, Международный день игры "Маджонг", Всемирный день скаутского галстука.

1 августа - 213-й день года (214-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 152 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

1 августа праздник отмечается в разных странах мира - узнайте, какие именно торжества встречают в эту дату люди:

Видео дня

День государственности штата Колорадо, День женщин-астрономов, День домашнего пирога, День человека-паука, День подруги, День кремового пирога с малиной, День приютских собак, День уважения к родителям - США .

. День отмены рабства - Бермуды .

. День вооруженных сил - Ливан .

. День альпаки - Перу .

. День победы - Камбоджа, Лаос .

. День народно-освободительной армии - Китай .

. День графства Йоркшир, День "На велосипеде на работу" - Великобритания .

. Праздник Матери-Земли - Перу, Эквадор .

. День тайских женщин - Таиланд .

. День азербайджанского алфавита и языка - Азербайджан .

. День родителей - Конго .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 1 августа нет никаких национальных праздников, по желанию можно отметить любой международный.

Важные события в истории 1 августа

1498 - Христофор Колумб первым из европейцев посетил Венесуэлу.

1619 - первые африканские рабы доставлены в Джеймстаун, Вирджиния.

1876 - Колорадо стал 38-м штатом США.

1936 - открытие летних Олимпийских игр в Берлине.

1944 - Анна Франк сделала последнюю запись в своём дневнике.

1957 - введён израильский фунт.

1964 - Республика Конго (Леопольдвиль) переименована в Демократическую Республику Конго.

1965 - первое исполнение песни Пола Маккартни Yesterday.

1971 - в нью-йоркском "Мэдисон-сквер-гарден" прошёл "Концерт для Бангладеш", организованный Джорджем Харрисоном.

1981 - дебют музыкального телеканала MTV. Первым был показан клип на песню Video Killed the Radio Star группы The Buggles. Ровно через шесть лет канал начал работать и в Европе.

2001 - в Германии вступил в силу закон о зарегистрированных гражданских партнёрствах.

Какой сегодня церковный праздник

Православные христиане отмечают 1 августа праздник - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня праздник Всемилостивого Спасителя (Спаса) и Пресвятой Богородицы (Медовый спас), семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара, начало Успенского поста. По старому стилю в эту дату отмечается праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 1 августа

Наши предки в эту дату отмечали "Мокринин день". Считалось, что женщина, родившаяся 1 августа, должна взять на себя роль Мокрины. Она надевала свое лучшее платье и сидела дома - ждала, пока девушки принесут ей колоски с полей. Затем она собирала колосья в сноп и несла на реку, бросала его в воду, заходила сама и начинала топтать. Главная задача была - потопить все колоски, пока их не унесло течением. Этот ритуал помогал призвать дождь и помочь урожаю.

Народные приметы о погоде 1 августа:

идет дождь - осень будет дождливой, сухо - осень будет тоже сухой;

богатый урожай вишни - к холодной зиме;

дует восточный ветер - ждать грозы;

затяжные дожди - урожая не будет.

Категорически запрещено в эту дату забивать скот и птицу, квасить капусту, солить огурцы и делать квас - приметы говорят, что такие действия приведут к проблемам с продовольствием. Ходить на рыбалку тоже запрещено - ничего не поймаете.

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