Народный праздник 1 апреля известен под названиями Марьин день, Дарья-грязные проруби.

Православная церковь Украины 1 апреля по новому стилю чтит память преподобной Марии Египетской и преподобного Геронтия Киево-Печерского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мучеников Хрисанфа и Дарью.

Наши предки в народный праздник 1 апреля ожидали потепления. Во второй месяц весны разливались реки, окончательно таял лёд и снег, появлялась первая растительность. Дороги из-за мокрой погоды становились непроходимыми, поэтому дата известна как Дарья Грязная.

В апреле наступал трудный для украинцев период. Зимние припасы уже закончились, а новый урожай ещё не взошел. Люди рисковали остаться без сена, дров и еды. Чтобы избежать такой ситуации, крестьяне старались купить запас продуктов в городе или экономнее расходовать домашние заготовки. Очень несчастливой приметой считалось, если в доме не осталось припасов наперед.

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Женщины в этот народный праздник занимались белением холстов и постельного белья. Ткань осветляли в последних остатках снега, который в давние времена мог пролежать до апреля. Молодые люди заканчивали период свадеб и гуляний, и помогали родителям засеивать огород.

1 апреля - удачная дата для сбора березового сока. Также в этот день хорошо пройдут любые посадки и посевные работы.

1 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру креативные, творческие и яркие личности. Имеют собственное мнение по любому вопросу и не боятся отличаться от окружающих. Трудолюбивые и ответственные на работе, но в общении это непростые люди.

Что нельзя делать 1 апреля

Не стоит плакать и думать о плохом, иначе в этом году часто будете горевать.

Этот день издавна считается несчастливым для путешествий и поездок.

Нельзя целый день бездельничать, откладывать дела, лениться.

Убить паука сегодня - большой грех.

В День смеха не стоит устраивать розыгрыши и шутки, которые могут обидеть человека.

Не ходите в грязной, изношенной, рваной одежде, иначе будут проблемы со здоровьем.

Приметы погоды 1 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если зацвела верба, то пора выставлять улья на пасеке.

Ночь пасмурная и беззвездная - к потеплению.

Если на протяжении дня часто меняется погода, то апрель будет переменчивым.

Ранние яблони уже расцвели - больше заморозков не будет.

Если муравьи строят высокие муравейники, то лето будет прохладным.

Появились пауки, мухи или комары - к теплому апрелю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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