Сегодня христианская церковь призывает почтить память святых мучеников Прокла и Илария.

Наши предки отмечали народный праздник 25 июля и называли его “Прокл-плакальщик” в честь святого, который принял мучения во имя Христа.

Они пострадали во время гонения христиан при правлении императора Траяна. Первым под стражу взяли Прокла. Правитель Максим заставлял его принести жертву языческим богам, но мученик стойко выдержал пытки и исповедовал православие. Более того, предрек Максиму, что тот сам скоро признает силу Спасителя.

Прокла заставили бежать за колесницей императора, а мученик просил Бога остановить колесницу. Господь выполнил просьбу, а сидевший в колеснице сановник окаменел. И смог двигаться только тогда, когда своей рукой написал хартию о Славе Божией.

Сановник отомстил Проклу - приказал отвести Прокла за город, привязать к столбу и расстрелять из лука. По дороге мученика встретил его племянник - Иларий. Он обнял дядю и исповедовал православие. Стражники схватили и его, бросив в тюрьму.

Прокла казнили, а Илария волокли по городу окровавленного и измученного, а затем обезглавили. Христиане похоронили Прокла и Илария в одной могиле.

Какой церковный праздник сегодня - преподобного Михаила Малеина

Он состоял в родстве с византийским императором Львом VI Мудрым. В 18 лет принял монашеский постриг под именем Михаил. Исполнял трудные послушания, несмотря на знатный род, и стал примером великого смирения.

Читайте такжеВлюбляют в себя без труда: названы топ-3 знака Зодиака с даром обольщенияЧерез время ему дали сан священника и Михаил показал, как священство может сосуществовать с монашеством. Долгие годы он вел иноческую жизнь под руководством старца Иоанна, который вскоре благословил Михаила на жизнь в пещере. Пять дней святой молился, а в субботу и воскресенье шел в храм молиться. Вскоре к нему начали приходить люди, ищущие спасения и через некоторое время Киминская гора наполнилась многими святыми обителями.

Около 953 года в число братии вступил юноша Авраамий, который принял постриг под именем Афанасий. Впоследствии именно он основал Афонскую лавру.

Ранее мы подробно рассказывали о об истории возникновения дня иконы Божией Матери “Троеручница”.

Приметы 25 июля

Нет росы и тумана в низинах - значит, будет ненастье.

Много росы на лугах - год будет счастливым.

Нет росы - примета к тому, что будет ненастье.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня запрещено убирать, делать ремонт, стирать и заниматься любимыми домашними делами. Можно только готовить. Также нельзя ругаться, сквернословить и ссориться, иначе все вернется втройне.

Что можно делать 25 июля

Наши предки в этот день собирали росу и верили, что она обладает целительной силой. Девушки умывались на рассвете, сохраняя молодость и красоту. Также собранную росу использовали для лечения недугов.

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Автор: Кристина Кащавцева