Какой сегодня праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

16 сентября по новому церковному календарю вспоминают мученицу Евфимию Всехвальную. Кем была святая и о чем можно помолиться ей, а также какие традиции и запреты на церковный праздник - рассказываем в материале.

16 сентября 2023 - какой праздник сегодня и по старому стилю

Евфимия жила в II-III веках в Вифинии, в семье сенатора. То были времена правления императора Диоклетиана, когда повсеместно шли гонения на христиан. Правитель города решил устроить языческий праздник в честь бога Марса, но христиане отказались принимать в нем участие и устроили тайное богослужение. За это их всех арестовали - была в числе арестованных и юная Евфимия.

Христиан стали мучить, а после отправили на суд. Но Евфимию не тронули - правитель надеялся, что она согласится на его ухаживания. После того, как девушка отвергла язычника, ее также поддали различным истязаниям. Удивительным образом она оставалась невредимой: ее спасал Ангел. Тогда мученицу оставили на растерзание зверям, и лишь одна из медведиц нанесла ей рану, из которой потекла кровь. В тот момент, услышав, глас с неба, Евфимия отошла к Господу.

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Над могилой святой соорудили храм, а ее мощи почитались как кровоточивые. В 451 году в Халкидоне, в храме Евфимии Всехвальной происходили заседания IV Вселенского Собора. Священники не могли сформулировать догмат православной церкви о природе Богочеловека Иисуса Христа, и было предложено предоставить выбор Духу Святому через Евфимию Всехвальную. Гробницу открыли, на грудь мученицы положили два свитка, закрыли и поставили стражу. Через три дня открыли: свиток с православным исповеданием был у святой в правой руке, а еретический - лежал у ног.

В VII веке мощи святой перенесли в Константинополь, после их выбросили в море по велению императора-иконоборца Льва Исавра, но их выловили и сохранили. Сейчас святые мощи находятся в Стамбуле, в соборе святого Георгия.

Святую почитают 16 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 29 сентября.

Праздник 16 сентября по старому стилю - день памяти священномученика Антима, епископа Никодимии и преподобного Феоктиста.

Народные приметы на 16 сентября

По приметам дня можно определить, какими будут осень и зима:

день выдался теплый и сухой - будет поздняя зима и без морозов;

листья уже пожелтели, но не опали - к долгой осени;

гром в этот день - зима будет без снега.

В народном календаре 16 сентября - праздник Ефимия Птичья костка. Прозвали его так потому, что в старину было принято ловить утку или курицу и гадать по их косточкам: чем больше жира на них - тем суровее зима.

16 сентября - что сегодня нельзя делать

Есть несколько запретов этого дня:

запрещено ссориться и злиться, желать зла, сплетничать;

нельзя завидовать;

запрещено лениться;

не следует начинать новое дело.

Также в этот день не советуют переезжать на новое место и отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 16 сентября

У святой Евфимии просят исцеления от зубной боли, слепоты и заболеваний глаз, а также просят помощи во время засухи.

В этот день принято ходить за грибами и заготавливать капусту на зиму - солить и квасить. В старину обязательно готовили что-то из птицы. Главным обычаем этого дня считается поход в баню или сауну, или же можно просто принять ванну - тот, кто хорошенько выкупается, не будет знать болезней весь год.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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