Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

13 января по новому церковному календарю православные вспоминают двух мучеников - Ермила и Стратоника Сингидонских. В народном календаре - Ермилов день. О его традициях, народных приметах, а также что отмечают в церкви 13 января по старому стилю - в материале.

13 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 января (26 января по старому стилю) - день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских, пострадавших за веру в Иисуса Христа. Ермил и Стратоник жили в III-IV веках в городе Сингидон (ныне Белград). Ермила был диаконом и проповедовал православие. Его заставляли отречься от веры, но он категорически отказался. За это его посадили в тюрьму и стали устрашать и пытать. Когда стало ясно, что Ермила непреклонен в своей вере, его бросили в Дунай. Следом за ним пострадал и его друг Стратоник, который был тюремным стражником. Он видел, как пытают Ермилу и не смог сдержать слез. Когда это заметили другие тюремщики, то Стратоник заявил, что тоже является христианином И он также был брошен в реку.

Праздник 13 января по старому стилю - день памяти преподобной Мелании. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 31 декабря.

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О чем говорят приметы на 13 января

По приметам дня можно судить, какой будет погода в ближайшее время и летом:

теплый день выдался - лето тоже будет теплым;

иней лежит на деревьях - летом будет много меда и зерна;

кошка прячет мордочку - жди холода, а если лижет лапки - к солнечной погоде;

кот катается по полу - к оттепели, а если трется спиной о стену - к ненастью.

В народном календаре 13 января - праздник Ермилов день.

Что нельзя делать 13 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

сплетничать, наговаривать на других;

отказывать в помощи;

обижать животных, особенно кошек.

Известно, что когда великомученик Ермила был в заточении, то там его утешала кошка: спасала от боли и помогала перенести пытки. Ермилу бросили в реку и животное тоже убили. Поэтому в народе святого считают покровителем кошек и горе будет тому, кто обидит ее.

Что можно делать 13 января

У святых Ермилы и Стратоника просят укрепить вере, даровать сил и мудрости, чтобы вынести все жизненные испытания и невзгоды.

День хорошо провести с родными и близкими. Также существует поверье, что в этот праздник нужно помочь страждущим 7 раз - считается, что за это благодетелю будет прощено семь грехов.

13 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Максим, Яков, Петр, Марфа.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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